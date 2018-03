Vingerscanners moeten Bentley-boeven het leven zuur maken

Of nou ja, voor even.

Terwijl Bentley hard bezig is met het produceren van hybride auto’s of het binnenhengelen van beeldschone vrouwen, plaatst ze de Mulliner-afdeling op een vernuftig spoor om haar klanten van nog meer luxe te voorzien. Dankzij allerlei moderne technieken is het einde immers nog lang niet in zicht. Zo blijkt maar weer, nu Bentley heeft onthuld voortaan vingerscanners in het interieur te kunnen verstoppen.

De vingerscanner fungeert als de sleutel om een obscuur compartiment in de middenconsole te kunnen openen. Hiermee wil Bentley ervoor zorgen dat haar klanten nog minder stress hebben wanneer ze in een of ander exotisch oord in hun strandstoel zitten weg te kwijnen. Er is immers niets vervelender dan ontdekken dat je ijskoude Breitling uit je Bentayga is gestolen, terwijl je jezelf al uren aan het opgeilen was met de gedachte je inmiddels verkoolde lichaam (“bedankt, schat!“) ermee af te koelen.

Mulliner heeft het systeem zo in elkaar gezet dat ‘ie de vingers van meerdere gebruikers kan herkennen. Dit betekent dus dat de kleefvingers van je kroost er ook prima mee overweg kunnen, mits het systeem in staat is de met Calippo besmeurde tengels te lezen.

Hoewel het een geinige feature is om in je bolide te hebben, neemt het niet weg dat Bentley’s sowieso voertuigen zijn die luidkeels vragen om bestolen te worden. Wanneer de inbrekers over het juiste materiaal beschikken, kunnen ze de uit het zicht geplaatste en verborgen Nintendo Switch van je dochter dus prima meepikken. Maar ach, tot die tijd kan ze lekker Zelda spelen.