Bentley smijt Bentayga’s Diesel V8 bij grofvuil

Geen verrassing, wel vervelend.

Een grote SUV, zeker een uit het assortiment van de Volkswagen Group, kan eigenlijk niet door het leven zonder een zelfontbrander. Hoewel Bentley in zijn geschiedenis zelf helemaal niets met dieselmotoren heeft gedaan, was de eerste SUV van het merk eveneens het platform voor zijn eerste diesel. Het huwelijk blijkt van korte duur, want na minder dan twee jaar neemt de Bentayga afscheid van de zelfontbrander.

De Bentayga Diesel, die in feite zijn technische basis deelt met de Audi SQ7, is volgens het Britse Autocar van een groot aantal markten verdwenen. Naar verluidt blijft Bentley de auto in dertien landen aanbieden, maar in ieder geval in Europa schrappen de Britten de dieseluitvoering uit het modellengamma.

De reden is vanzelfsprekend. Bij de meeste consumenten is de zelfontbrander uit de gratie gevallen, aangezien deze de laatste maanden en jaren betrokken is geweest bij sjoemelschandalen van verschillende autofabrikanten. Door deze negatieve impact acht Bentley de tijd rijp (gedeeltelijk) afscheid te nemen van de dieselmotor.

Hoewel de Britten aangeven dat de dieselmotor niet meer bij hen past, laten ze niet weten of het dieseldrama inderdaad invloed heeft gehad op hun eigen verkopen. De kans is groot dat dit wel het geval is geweest, maar momenteel kunnen we daar weinig over zeggen. In Groot-Brittannië nam de meer dan 400 pk sterke Diesel V8 een aanzienlijk deel van de verkopen voor zijn rekening, dus daar zal de autofabrikant het ongetwijfeld voelen.