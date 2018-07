Lijstje! Dit zijn de auto’s van de Rode Duivels

Goede keuzes, of verkeerde keuzes?

Gisteren kroop België door het oog van de naald. Tegen Japan kwamen de Rode Duivels op een 0-2 achterstand te staan, maar uiteindelijk wonnen ze de wedstrijd nog met 3-2. Voor degenen die nog steeds in ontkenning leven: ja, we hebben het over het WK voetbal. Nee, ‘wij’ zijn daar niet bij aanwezig, maar onze zuiderburen wel. Sterker nog, ze gelden als een van de favorieten voor de titel, met internationale toppers in elke linie van het veld. We kunnen ze dus met een gerust annexeren adopteren om iemand te hebben om voor te juichen.

Sit rep: dankzij een goal van Adnan Januzaj tegen Engeland, won België hun ‘groep’. Normaal wil je dat, daar je dan verzekerd bent van een makkelijker programma om de finale te bereiken. In dit geval was Engeland echter spekkoper, omdat de andere gedoodverfde favorieten in wat nu hun kant van het speelschema is geworden faalden. België daarentegen zal zich een weg langs onder meer Brazilië moeten boksen om überhaupt de finale te bereiken. Als het zover komt is de kans groot dat ze daarin opnieuw Engeland treffen.

Doch de wedstrijd van gisteren toonde aan dat het nog lang niet zover is. Het tournooi kan, net zoals dat voor ons in het verleden al zo vaak het geval was, opeens over zijn. Zodoende hebben we vandaag maar vast een overzicht gemaakt van de auto’s van het Belgisch elftal, voor zo goed als we ze konden achterhalen. Een bloemlezing:

Thibaut Courtois, Chelsea

De ballenstopper van België, die een relatief slecht begin van de wedstrijd kende, voetbalt normaal gesproken bij FC Chelsea in Engeland. Of het domweg toeval is dat Thibaut voor een Britse auto heeft gekozen, of dat hij dit expres heeft gedaan om een bepaalde verbondenheid met het land te voelen is niet duidelijk, maar de Belg rolt in het dagelijks leven in een Aston Martin Vanquish. Omdat hij onder zijn collegae niet in een normaal exemplaar voor de dag kan komen, koos hij de Carbon Black Edition.

Simon Mignolet, Liverpool

Voor veel landen zou Mignolet goed genoeg zijn om de eerste doelman te zijn, maar dankzij Courtois zit Simon bij België op de bank. Over ‘die andere bank’ hoeft Mignolet zich als keeper van Liverpool uiteraard géén zorgen te maken. De doelman pakt ongetwijfeld een flink aantal milli’s per jaar. Als het op auto’s aankomt lijkt Simon vooral de maatstaf aan te houden dat ze zo groot mogelijk moeten zijn, zodat het moeilijk is om een goal te maken als je zijn auto’s erin zet. De keeper rolt onder andere in een Audi Q7, Mercedes GLE, Range Rover met Overfinch goodies en een Ferrari GTC4Lusso. Enige uitzondering op de ‘het moet groot zijn’ regel vormt zijn Smartje. Waarschijnlijk gewoon handig in de stad dat ding.

Een van zijn auto’s heet Mignolet onlangs in de verkoop gedaan nadat zijn Egyptische teamgenoot Mo Salah er zijn deur tegenaan had gegooid op de parkeerplaats. Op de sociale media grapte de Belg dat het de waarde van de auto waarschijnlijk geen kwaad zou doen:

Koen Casteels, VfL Wolfsburg



België zit sowieso diep in de goede keepers. De andere reserve keeper van de duivels ‘voetbalt’ namelijk bij VfL Wolfsburg, een rijke club uit de Erste Bundesliga. Vorig jaar deed de club het overigens niet geweldig in deze competitie, maar goed toen hadden ze Wout Weghorst nog niet. Wat de zelfbenoemde racefan zelf rijdt konden we niet direct achterhalen, maar hij is om een of andere reden *kuch* wel verrassend positief over de Volkswagen T-Roc. Casteels zegt hierover:

Es ist ein tolles Auto mit einem sehr schönen Design!

Normaal zouden we dit voor je vertalen, maar we hebben er vertrouwen in dat onze lezers daar zelf wel uitkomen in dit geval.

Toby Alderweireld, Tottenham Hotspur FC

Deze voormalig Ajacied, die eveneens al enkele jaren in Engeland voetbalt, verscheen in het verleden in een Audi S5 op de trainingen. Tegenwoordig gaat zijn voorkeur uit naar de ‘vijand’, want Toby wordt de laatste jaren veelvuldig gespot in allerlei verschillende Mercedessen. Zijn daily driver was een ML63 AMG, maar inmiddels is Toby overgestapt naar dé ultieme voetballersauto: de Bentley Continental GT.

Toen hij nog in Nederland voetbalde had hij overigens ook al een stijlvolle Brit in bezit, namelijk een Aston Martin V8 Roadster die hij zelfs op Nederlands kenteken had gezet. Held! We hebben de foto’s nog.

Dedryck Boyata, Celtic FC

Wat deze verdediger van Celtic FC rolt is niet duidelijk, hoewel we op de webz een foto van hem en een Mercedes GLS63 AMG hebben kunnen vinden.

Leander Dendoncker, RSC Anderlecht

Dendocker en zijn onvervalste Belgische achternaam staan nog aan het begin van hun carrière. In de winterstop had West Ham United interesse om de verdediger over te nemen van Anderlecht voor 20 miljoen, maar zijn club wilde daar niet aan meewerken. Mede daarom moet de 23-jarige het doen met een Audi Q7 van de eerste generatie.

Vincent Kompany, Manchester City FC

Kompany houdt schijnbaar van lage, krachtige familieauto’s. Vincent is de afgelopen jaren vooral gespot in een Porsche Panamera 4S.

Thomas Meunier, Paris Saint-Germain

Deze rechtsback had in het begin van zijn carrière moeite om rond te komen van zijn voetbalkunsten. Als jongeling was hij opgepikt door Standard Luik, maar daar brak hij niet door. Een stap terug naar derde divisie club Virton betekende dat Meunier aan de bak moest als postbode en magazijnmedewerker om rond te komen naast ‘de voetbal’. Gelukkig voor Meunier gaf Club Brugge hem toch nog een tweede kans om een echte prof te worden. Een goed optreden op het EK van 2016 leverde hem een transfer op naar het extreem rijke Paris Saint-Germain. Meunier kocht daar een Mercedes GLE63 coupé om naar rendez-vous in de stad te scheuren.

Thomas Vermaelen, FC Barcelona

Ongeveer de volledige defensie van België speelde ooit bij Ajax en zo ook Thomas Vermaelen. Via Arsenal is de man inmiddels terechtgekomen bij Barcelona. Ooit had Thomas een heuse Nissan Figaro, maar bij zijn nieuwe club heeft hij een Audi van de zaak gekregen. In zijn geval is dat een Q5. Echt goede vrienden was hij niet direct met de boksbeugel-SUV: na zijn transfer naar Barca had hij de nodige moeite de auto lekker in te parkeren bij de faciliteiten.

Jan Vertonghen, Tottenham Hotspur FC

De man die met zijn kopbal België gisteren weer in de juiste richting loodste op weg naar een nipte zege tegen Japan heeft/had een Mercedes C63 AMG coupé en een Ford Mustang van de vorige generatie. Tranentrekker alert: ooit kwam Jantje naar de training van de rode Duivels met een grafsaaie grijze Toyota Corolla hatchback. Dit was de auto van zijn pa die vlak na de aanschaf van de Toyo is overleden. Jan werd even afgezet door zijn moeder.

Nacer Chadli, West Bromwich Albion

Ook de beslissende goal had gisteren een Nederlands randje. Nacer Chadli, voorheen actief bij voormalig eredivisionist FC Twente maakte de 3-2. Chadli warmde enkele seizoenen het bankje op bij Tottenham, maar komt inmiddels uit voor West Bromwich Albion oftewel ‘West Brom’. De aanvallende middenvelder rolt in een Porsche 911 (991) Carrera S en heeft ook een matgrijze Pana.

Kevin de Bruyne, Manchester City

Je zou het niet direct zeggen als je ‘m ziet, maar Kevin de Bruyne wordt beschouwd als een van de beste spelverdelers van de wereld. Met een uitmuntend overzicht, splijtende steekpass en puik schot in de voeten is hij de generaal bij momenteel de beste ploeg uit de Premier League. Dat levert al snel een dikke ton of drie per week op. In theorie zou Kev dus elke maand een nieuwe super/hypercar kunnen kopen, maar de Bruyne houdt het bij een paar luxobarges. Tot voor kort had de Rode Duivel een G63 AMG crazy color edition (uiteraard in Tomato Red), maar deze zou inmiddels het veld hebben moeten ruimen voor een comfortabele Range Rover. Daarnaast heeft de Bruyne een GLE63 AMG coupé en een nieuwe S-klasse coupé. Vroegah toen Kevin nog bij Wolfsburg speelde verplaatste hij zich (soms) noodgedwongen in een ontiegelijk saaie Golf Variant.



Moussa Dembele, Tottanham Hotspur FC

Het teamgenootje van Jan rolt ook een C63 AMG. Soms carpoolen ze samen naar de trèning.

Marouane Fellaini, Manchester United FC

Fallaini, onder vrienden ook wel Felé genoemd, staat niet zozeer bekend om zijn fluwelen voeten maar wel om zijn sterke borstaannames en kopkracht. Gisteren bleken deze kwaliteiten weer uitermate belangrijk te zijn voor de Duivels toen Marouane er de 2-2 inkopte. De krullenbol was toen net in het veld gekomen voor Dries Mertens. Als België kampioen wordt gaan de krullen er trouwens af. Naast het veld verplaast Fellaini zich in een BMW Siebener en een Mercedes AMG GT.

Youri Tielemans, AS Monaco

Youri rijdt dezer dagen in een Mercedes GLE63 AMG. In het verleden raakte de aanvaller buiten zijn schuld om in opspraak toen een look-a-like van hem met gestolen papieren een BMW probeerde te kopen op Youri’s naam. Dat is dan weer de keerzijde van fame and fortune.

Alex Witsel, Tianjin Quanjian FC

Witsel is een man die schaamteloos voor het grote geld heeft gekozen. Na zijn beginjaren bij Standard Luik speelde de keiharde middenvelder bij Benfica, alvorens hij vertrok naar Rusland. Inmiddels is de Belg aanbeland in het land waar er écht dik betaald wordt voor net-niet-toppers, namelijk China. Het werpt allemaal wel zijn vruchten af, want Witsel heeft een Porsche Panamera en een BMW X6M. Met zijn monnie kan ‘ie overigens nog drommen van die auto’s kopen.

Michy Batshuayi, Borussia Dortmund

Het meest hilarische moment van het tournooi staat tot op heden op naam van Michy zeebats Batshuayi. Na een doelpunt probeerde hij de bal nog eens het net in te trappen maar het rondvormig object raakte daarbij eerst de paal en daarna zijn hoofd. Het zijn dit soort skills die ervoor zorgen dat je een Porsche Panamera Turbo kan rijden.

Yannick Carrasco, Dalian Yifang

Nog een speler die een grote toekomst in het Europese voetbal voorspeld werd maar in plaats daarvan gezwicht is voor de verlokkingen van China. Toen de aanvaller uitkwam voor Atletico Madrid rolde hij in een Mercedes W205 C63S AMG en een -jawel- Volkswagen Golf GTE. Wat hij met zijn newfound riches in China geregeld heeft qua vervoer weten we niet.

Eden Hazard, Chelsea

Kiiiijk, nu komen we uit bij het betere werk. De balkunstenaar van Chelsea is een van die zeldzame spelers waarbij het talent er wél vanaf druipt. Eden heeft dezelfde lijm aan zijn voeten zitten als Messi en zodoende vormt hij een gevaar voor elke houterige verdediger. Daarnaast heeft hij ook nog een mooie trap in zijn voet. Naast het veld gaat Eden ook ouderwets los met typische voetballersauto’s. Zijn X6 is totaal de moeder getuned. Daarnaast heeft hij een SLS AMG, AMG GTR en een Audi R8 V10. De geijkte keuzes voor de geslaagde voebeler dus.

Thorgan Hazard, VfL Borussia Mönchengladbach

‘Het broertje van’ moet het doen met iets minder geld dan Eden. Wat hij rijdt konden we niet vinden, wel stond ooit zijn swekkerige Mercedes A-klasse te koop die hij als auto van de zaak kreeg bij SV Zulte Waregem.

Adnan Januzaj, Real Sociedad

Niet lang geleden speelde Adnan nog bij Manchester United, het team dat nog steeds gesponsord werd door Chevrolet ondanks dat het automerk de Europese markt verlaten had. Superdeal! Gezien deze gekke situatie kozen veel spelers ervoor maar een Corvette C7 te gaan rijden, inclusief Daley Blind en Adnan Januzaj. Inmiddels speelt de man die de meest gehate goal ooit maakte in de wedstrijd tegen Engeland echter bij Real Sociedad waar hij ongetwijfeld ander vervoer heeft gekregen.

Romelu Lukaku, Manchester United

De supersterke spits van België is fan van Britse merken. Hij heeft een matzwarte Rolls-Royce Ghost en een Range Rover.

Dries Mertens, SSC Napoli

Voormalig PSV-er Dries Mertens heeft duidelijk een voorliefde voor BMW. Autojunk-gebruiker @frissegast spotte ooit zijn BMW X6M en inmiddels heeft Drieske (ook?) een BMW i8. Zeer milieubewust dus. Hoewel, volgens reaguurder @dromedaris rijdt Dries dezer dagen een Mercedes GLC stinkdiesel. Maar als PSV-fan ben ik eigenlijk vooral benieuwd of Dries de overwinning van gisteren op Japan beschouwt als de kampioenschapswedstrijd. Dries?