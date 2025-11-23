Hackers spelen DOOM op laadpalen voor EV’s

Hackers spelen Doom op laadpalen. Een guitige titel, maar de achterliggende zwakte in het systeem kan ook serieuze gevolgen hebben.

De techniek staat voor niks, doch de techniek heeft soms ook nadelen. Allerlei elektronische snufjes maken het leven makkelijker. Doch ze zijn soms ook een bedreiging als ze hackbaar zijn. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het vastleggen van jouw re-enactment van Tom Cruise die het shot in komt zeilen in Risky Business. Genant, doch niet direct gevaarlijk voor je bezit of gezondheid. Anders ligt dat bij het hacken van je auto en diens (autonome) functies.

Stekker overdraagbare aandoeningen

In het geval van een blepperige Porsche 944 type I, kan je niet zoveel aanvangen met de destijds hagelnieuwe Bosch Motronic ECU. Doch met zo’n nieuwerwetse computer op wielen, kan er vanalles. Zo schreven we al eerder dat hackers laadpalen kunnen hacken. En als jij er dan niets vermoedend je stekker in steekt, kan je allerlei stekker-overdraagbare aandoeningen oplopen.

DOOM

Onderzoekers Marcell Szakály, Sebastian Köhler en Ivan Martinovic van de University of Oxford (toe maar) namen de proef op de som om te kijken wat er allemaal mogelijk is. Mocht je je afvragen met wat voor hoogdravende zaken men zich dezer dagen bezig houdt binnen de top uni’s van de wereld (los van de evidente linkse indoctrinatie): de heilige graal onder hackers dezer dagen is bij elk elektronisch apparaat kennelijk ‘kunnen we er ook DOOM op spelen?’.

Nu ben ik zelf net oud genoeg om te weten wat DOOM überhaupt is. Doch voor onze jongere lezertjes: dit was een legendarische ‘gangetje-gangetje’ shooter uit medio jaren ’90. Zeg maar Duke Nukem, maar dan zonder de gave zinnetjes als ‘Damn…am I good‘, ‘It’s time to kick ass and chew bubblegum…and I’m all out of gum‘ en natuurlijk ‘Grandma was slow…but she was old‘.

Brick

De onderzoekers hadden een specifiek aanvalspunt, namelijk de Qualcomm HomePlug GreenPHY modems, die door verschillende fabrikanten van laadpalen wordt gebruikt. Ze komen tot de conclusie dat 41 van 69 verschillende onderzochte laadstations hackbaar zijn. Daarbij is het ook mogelijk de laadpaal middels het hacken compleet te slopen (‘bricken‘), waarna deze alleen hersteld kan worden middels software.

H4x0rz

Over andere nadelen wordt ook gespeculeerd. Zoals het installeren van malware op je EV en potentieel slopen van je EV. In een doemscenario poneerden sommigen eerder al de mogelijkheid dat een hacker meerdere laadpalen in een regio zou overnemen en die allemaal maximaal stroom laat trekken, daarbij een blackout veroorzakend. Een onwaarschijnlijk scenario, doch dat er zwakheden in het systeem zitten, is helder. De hele paper lees je hier, voor de liefhebbers.

