Met deze prachtige Ferrari gaat Ares zichzelf op de kaart zetten

Gaaf ding!

Danny Bahar is weer bezig met zijn oude kunstjes. De man was ooit van plan was om Lotus een gamma bestaande uit grofweg 253 modellen te geven, maar dat plan faalde schromelijk. Doch een omdenker als Danny houd je niet zomaar tegen. Al enige tijd is hij betrokken bij Ares Design, dat vanuit het Italiaanse Modena opereert.

Ares Design zou je oneerbiedig kunnen beschouwen als een tuner, maar dat is voor Bahar natuurlijk lang niet ambitieus genoeg. Zodoende is het bedrijf nu bezig met allerlei coachbuilding projectjes. Van dikke SUV’s via open Tesla’s naar serieuze Italiaanse sportwagens: ze doen het allemaal. Althans, dat zijn ze van plan.

Eerder zagen we bijvoorbeeld al deze Ares Panther de revue passeren. Met de basis van de Lamborghini Huracan en de looks van de De Tomaso Pantera moet dit een bijzonder bouwsel worden. We weten dat er inmiddels ook een heus prototype gebouwd is. Maar Ares heeft in de tussentijd -uiteraard- alweer wat nieuwe dingen op de planning staan, zoals deze moderne interpretatie van de Ferrari 412.

De basis van de auto is in dit geval de GTC4lusso, die je goed kan beschouwen als de spirituele opvolger van de 412. De nodige kenmerken van de oervader zien we duidelijk terug in het design. Nou is de GTC4lusso een soort hatchback en terwijl de 412 een auto ‘met kont’ is, maar verrassend genoeg lijkt het ontwerp qua proporties best redelijk te kloppen. We zien er ook een beetje Lagonda Taraf in.

Of de auto ooit echt het levenslicht zal zien zullen we moeten afwachten. Mocht het gebeuren verwacht er een pittige prijs voor te betalen. Er wordt gesproken over een vanafprijs van 700.000 Euro. Relatief gezien is dat dan wel weer een koopje als je in beschouwing neemt dat Ares voor een verbouwde G-Klasse ook al minimaal zes ton wil zien. Maar vind je het wat, of moeten ze dit project laten sterven op de tekentafel?