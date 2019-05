Deze motor heeft een grotere motor dan jouw auto

Althans, de kans is groot.

Het is natuurlijk een boud statement. Op een site waar veel petrolheads zich verzamelen roepen dat de motor van hun auto minder dan 2.5 liter slagvolume onder de kap heeft.

Dankzij de immer heersende trend van downsizing hebben veel veel auto’s een relatief kleine motor onder de kap. Een splinternieuwe BMW 330i heeft gewoon een 2.0 liter motor. Gelukkig heeft de trend van downsizing nog geen doorgang gevonden in de motorfiets-industrie en zien we hier af en toe ware pareltjes voorbij komen van MV Agusta, Ducati en Suzuki.

Vandaag besteden we de aandacht aan een van de stoerste motorfietsen die je nieuw kunt kopen, de Triumph Rocket 3 TFC. Het huzarenstukje van deze fiets is natuurlijk de motor, in dit geval een 2.5 liter (!) groot blok met 3 stampende cilinders. Het maximumvermogen is vastgesteld op 168 pk. Het is het koppel van 220 Nm waardoor je een onoverwinnelijk gevoel hebt.

Het is een groot blok zonder turbo, dus de gasrespons is direct. Je kunt ervan uitgaan dat je al rijdend op deze motorfiets kirrende geluiden van plezier voortbeweegt. Je kirt dan. Het gewicht van de Rocket 3 TFC is 294 kilogram. Niet zo licht als sommige superbikes, maar een beetje politie-BMW weegt meer.

De Triumph Rocket III TFC (Triumph Factory Custom) wordt standaard uitgerust met 240 mm brede achterband, Arrow uitlaastsysteem, remmerij van de firma Brembo en voldoende carbon frutsels om de koolstofvezel-fetisjist tevreden te houden. Triumph gaat in totaal 750 exemplaren van deze tweewieler bouwen. De eerste exemplaren gaan geleverd worden in december van dit jaar.