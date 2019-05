Dit is de best verkochte Premium D-segment sedan van Europa

Nee, Geen BMW, Audi of Mercedes. Lexus? Ha! Nee, ook niet.

Het heeft een tijdje geduurd. Al in 2016 werd de Tesla Model 3 officieel gelanceerd. Sindsdien is de auto één grote hype. Of je nu voor of tegen bent: het is een bijzonder indrukwekkende prestatie om met zo weinig marketingmiddelen zo veel ‘buzz’ te creëren. Een grote mond, een joint en een Twitter-account zijn voldoende om reuring te veroorzaken.

Werkt het dan ook een beetje? Jazeker! Net als Apple met de oorspronkelijke iPhone en iPad werd de presentatie ook vermeld op alle reguliere nieuwssites, náást de traditionele specifieke media. Iedereen weet er dus vanaf, terwijl er bij Audi mensen werken die niet eens doorhadden dat er een compleet nieuwe A4 ten tonele was verschenen, die slechts 9 maanden eerder geïntroduceerd werd.

Over het merk met de vier ringen gesproken, het is de voorsprong door techniek die juist Tesla heeft geholpen, lijkt het. Het is immers de enige fatsoenlijke elektrische auto in zijn klasse. Een elektrische auto in deze klasse is iets waar de doelgroep op zit te wachten. In maart 2019 werden er namelijk 15.755 exemplaren van de Model 3 verkocht in heel Europa. Daarmee is de compacte Tesla de meest succesvolle auto in zijn segment.

Kortom, de sceptische bril mag af: de Tesla Model 3 is een hit en daar moeten wij mee leren leven. Althans, dat zou je zeggen. Dat is niet helemaal waar, want een kritische kanttekening mag zeker geplaatst worden. Als we kijken naar de landen waar de Model 3 goed scoort komen we uit op Noorwegen, Zwitserland en Nederland. Alle drie zijn dat landen met een enorm subsidiebeleid op dergelijke auto’s (of een streng beleid op auto’s met verbrandingsmotor, het is maar hoe je ernaar kijkt). De overheid helpt dus een handje mee. In Noorwegen is 29% van de nieuw verkocht auto een Model 3.

Ondanks dat het goed gaat met de Model 3, gaat dat voor een groot deel ten kosten van de Model X en de op leeftijd rakende Model S. De verkopen van de grote MPV daalden met 52% en de Model S kelderde met maar liefst 72%.

Via: AutoNews.com