Verstappen: “ben helemaal niet Red Bulls nummer één”

Gelijke kansen voor iedereen!

Wanneer we enkel naar het kampioenschap kijken, dan is het wel duidelijk wie er de broodwinner is bij Red Bull. Max Verstappen schaart zich met 51 punten tussen de beide Ferrari-coureurs, Pierre Gasly heeft na vier Grand Prixs 13 punten en staat daarmee op gelijke hoogte met Sergio Perez en Kimi Raikkonen.

Op zich komt de huidige puntensituatie van de energiedrankgigant allerminst als een verrassing. Na het plotselinge vertrek van Daniel Ricciardo had het team een groot gat op te vullen. De Australiër kon zich in veel opzichten meten met de Nederlandse stercoureur. Vaker wel dan niet gingen de teamgenoten gelijk op in de kwalificaties en wedstrijden, wat in sommige instanties alle gevolgen van dien had.

In het verleden kon Red Bull in dergelijke situaties terugvallen op zijn puike talentenprogramma, maar sinds enkele jaren is de opleiding behoorlijk opgedroogd. Zodoende besloot Red Bull Pierre Gasly aan te wijzen als uitverkorene.

Gasly, die voor zijn overstap nog maar een jaar actief was in de Formule 1 en in die tijd nogal wisselvallige resultaten behaalde, heeft bij het moederteam logischerwijs even nodig om fatsoenlijk uit de verf te komen. Nagenoeg iedereen dacht door deze nieuwe verhouding dat Max Verstappen aangewezen zou worden als eerste coureur, maar volgens de Nederlander is dit zeker niet het geval. In een gesprek met F1Technical vertelt hij het volgende:

“I don’t see myself as a first driver and nobody in the team mentioned that. We both get equal opportunities and I am just doing what I was doing also last year, giving the right feedback back to the team and then it is up to the team to bring new parts. So from myside, not a lot has changed, of course you gain expereince. I would be wrong to change something. It would mean that you were not doing the right things the year before.”

Red Bull lijkt zijn tactiek dus nog niet te hebben aangepast – en laten we eerlijk zijn, op het moment is dit ook allesbehalve noodzakelijk. Wellicht zal de situatie veranderen als Verstappen en de GP2-kampioen van 2016 zich gaan gedragen zoals Vettel en Webber, een half decennium geleden, al vragen we ons af of het überhaupt zover zal komen.