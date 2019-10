De 5 beste EV’s die je nu kunt kopen (C-segment)

Voldoende ruimte voor inzittenden, de bagage en een actieradius waar je mee uit de voeten kunt. Dit zijn de vijf beste opties in het C-segment.

De bijtelling gaat volgend jaar op de schop en dat betekent dat met name het D-segment nog even zal scoren de aankomende maanden. Een auto als de Tesla Model 3 is daar een goed voorbeeld van. In dit artikel zoeken we het een treetje lager. Zowel qua auto als qua prijscategorie. Het C-segment moet nog losbarsten qua aanbod en dat zal de komende jaren ook zeker gaan gebeuren. Voor nu zijn dit vijf interessante opties om te overwegen met betrekking tot elektrisch rijden.

1. Volkswagen e-Golf – 230 km – 34.296 euro

De meest burgerlijke auto van dit rijtje en daardoor ook een reële optie. Een leek zal nauwelijks opvallen dat jij in de elektrische variant van de Golf aan het rijden bent. De e-Golf is, totdat de ID.3 er volgend jaar komt, de interessantste elektrische Volkswagen die je nu kunt kopen. Deze auto heeft een actieradius van 230 kilometer. Afhankelijk van de uitvoering kun je tot 100 kilometer bereik laden in een tijdbestek van zo’n 20 á 25 minuten.



2. Nissan Leaf – 270 km – 36.990 euro

Een sterke kandidaat die al jaren zijn mannetje staat. Je moet van het afwijkende design houden, want de Leaf valt lastig te negeren. Nissan was één van de eerste autofabrikanten die met een elektrische auto voor de massa kwam. De Leaf is wat dat betreft een begrip onder de volledig elektrische auto’s. Het model is door de jaren heen van updates voorzien. De huidige Leaf is er vanaf 36.990 euro. De reguliere Leaf komt 270 kilometer ver. Er is ook een Leaf e+ die een rijbereik heeft van 385 kilometer. Deze is met een prijskaartje van zo’n 45 mille al een stuk duurder. Een Leaf aan de snellader (50 kW) gaat van 20 naar 80% in ongeveer een uur. Met een normaal stopcontact duurt laden 21 uur en met een 7 kW Wallbox duurt het 7,5 uur om de accu volledig op te laden.



3. Kia e-Niro – 455 km – 42.510 euro

Het is een crossover, de auto heeft een goede actieradius en valt voor vele zakelijke rijders binnen het leasetarief. Geen wonder dat de Kia e-Niro zo’n succes is. De Koreaan heeft 451 liter bagageruimte en kan snelladen (tot 220km in 30 minuten). Via Kia zelf een nieuwe e-Niro bestellen deze dit jaar rijden zal lastig worden. Via een leasemaatschappij een voorraadmodel kiezen maakt dit echter wel mogelijk. Kia levert de e-Niro in Nederland geleverd met een 64kWh batterij. Middels een AC-laadpaal met maximaal 7,2kW (1-fase 32A) kan de elektrische auto opgeladen worden middels een Type-2-stekker. DC-snelladen is ook mogelijk met een CCS Combo-stekker. Dit gaat tot maximaal 80 kW.



4. Hyundai KONA Electric – 449 km – 41.595 euro

Zeg je e-Niro, dan zeg je KONA Electric. Beide auto’s delen eenzelfde basis en dat maakt de Hyundai KONA Electric tot een eventueel alternatief. Ook voor deze auto is de vraag groot en zul je via een leasemaatschappij zoals Mobility Service Nederland het moeten doen met een voorraadmodel als je dit jaar nog wil rijden. In de Amerika’s zijn ze ook fan van deze auto. De KONA Electric is dit jaar uitgeroepen tot North American Car of the Year (NACTOY). Normaal laden (7,2 kW) duurt het 9 uur en 35 minuten om de accu vol te krijgen. Met een snellader (100 kW DC) duurt het 54 minuten om de batterij tot 80% te laden.



5. Hyundai IONIQ Electric – 311 km – 36.995 euro

Je hoort veel rondom de KONA Electric, maar deze crossover is niet alleen in de volledig elektrische line-up van Hyundai. De IONIQ Electric is tevens een optie. De elektrische auto heeft een lagere actieradius, maar daar is ook een lagere prijs naar. De IONIQ Electirc kan 69 kW DC snelladen met een Type 2 aansluiting. Via een 100 kW snellaadstation is de batterij in minder dan een uur tot 80 procent op te laden.