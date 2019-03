De Volvo XC40 met T5 Twin Engine is hier!

Opvullen die handel.

Het moge duidelijk zijn dat Volvo met de XC40 (rijtest) een fatsoenlijke auto in handen heeft, die door de consument ten zeerste wordt gewaardeerd. De auto is een belachelijk succes. Vandaag laat het Zweedse merk weten het gamma voor zijn kleinste SUV verder uit te breiden, en wel met de T5 Twin Engine.

Bij een persbijeenkomst waar Autoblog aanwezig was, werd het nieuws door de importeur gedeeld. De importeur kon alvast mededelen dat de auto een 150 pk sterke anderhalveliter driecilinder krijgt, die op zijn beurt ondersteund wordt door een elektromotor met 82 pk en een batterij van 11 kWh. De hybride XC40 moet een volledig elektrisch rijbereik hebben van 54 kilometer. Schakelen geschiedt middels een zeventrapsautomaat.

Helemaal interessant aan deze nieuwe XC40 is zijn prijs. In Nederland kost het instapmodel 46.995 euro. Hiermee is de crossover goedkoper dan de T4-versie met een automatische versnellingsbak. Het Inscription-model van de T5 Twin Engine is 3.000 euro duurder. Voor het R-Designpakket betaal je nóg eens 500 euro meer.

Morgen maakt Volvo de informatie over de XC40 T5 Twin Engine officieel bekend. Wel weten we dat de auto in week 46 van dit jaar in productie zal gaan.