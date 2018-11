Deze NL’se dames staan op de shortlist voor de W Series

Vier Nederlanders maken kans op een stoeltje.

Bij de aankondiging van de gloednieuwe W Series, een formuleklasse die volledig gewijd is aan het opspeuren en ontwikkelen van vrouwelijk racetalent, ontstond er een duidelijke verdeling tussen voor- en tegenstanders van de serie. Zelfs een aanzienlijke groep vrouwelijke racecoureurs moest niets hebben van een klasse waarin ze zich tegen elkaar kunnen bewijzen, zonder daarbij opgescheept te worden met torenhoge kosten. Vandaag heeft de organisatie een shortlist gepresenteerd van 55 mogelijke deelnemers, waartot 4 Nederlanders behoren.

Het idee achter de W Series is in feite niets meer dan een nobel streven. In de keiharde racewereld is een van de vereisten dat je naast een bergketen aan talent ook een flinke zak geld meeneemt. Met name in de opstapklassen is het belangrijk over voldoende geld te beschikken. Anders is er namelijk niet eens een mogelijkheid om te laten zien hoeveel talent je precies in huis hebt. Omdat dit voor iedereen geldt en er nu eenmaal minder vrouwen actief zijn in de autosport, is de kans dat vrouwen een eerlijke kans krijgen hogerop te geraken kleiner dan bij de mannen.

De W Series probeert deze trend te doorbreken, door vrouwelijke racers op talent uit te kiezen en gratis en voor niets een kans te geven. In totaal heeft de raceklasse een prijzenpot van 1,5 miljoen euro, waarvan de winnares een derde (500.000 dollar) meekrijgt om de volgende stap in haar carrière te bekostigen.

Nu de organisatie zijn shortlist heeft gepresenteerd, kunnen we constateren dat niet alle getalenteerde dames de andere kant uit hebben gekeken. Namen als Sophia Flörsch en Tatiana Calderon ontbreken, maar naast onze Nederlandse vrouwen vinden we bijvoorbeeld wél ex-Lotus F1-testcoureur Carmen Jorda en Brits GT-kampioen en allereerste vrouwelijke Brits Formule 3-winnares Jamie Chadwick.

De Nederlandse dames die het tot de shortlist van de W Series hebben weten te schoppen zijn, in volgorde van de foto’s: Stéphane Kox (24), Beitske Visser (23), Milou Mets (28) en Shirley van der Lof (32). Daarmee levert Nederland voorlopig een nette, diverse lijst aan talent. Stéphane Kox (dochter van Peter Kox) en Beitske Visser, bijvoorbeeld, komen beide uit in GT-klassen, terwijl Milou Mets juist op ovals rijdt met haar flitsende, roze LMV8-auto. Van der Lof, die jaren geleden een Duits Formule 3-wedstrijd won, doet tegenwoordig met haar Porsche 911 mee aan klassiekerraces.

Hoeveel van deze Nederlanders het daadwerkelijk tot het officiële rijdersveld van de W Series zullen schoppen, ontdekken we de komende maanden. De organisatie gaat door middel van tests beslissen welke coureurs het meeste talent hebben en een zitje verdienen. Vanaf mei is de W Series te zien in het voorprogramma van de DTM.

Hieronder bekijk je de volledige shortlist van de 55 potentiële deelnemers:

Ayla Agren, 25, Norway

Amna Al Qubaisi,18, UAE

Chelsea Angelo, 22, Australia

Carmen Boix, 23, Spain

Sarah Bovy, 29, Belgium

Toni Breidinger, 19, USA

Ivana Cetinich, 22, South Africa

Jamie Chadwick, 20, UK

Veronika Cicha, 31, Czech Republic

Sabre Cook, 24, USA

Courtney Crone, 17, USA

Natalie Decker, 21, USA

Mira Erda, 18, India

Carlotta Fedeli, 26, Italy

Cassie Gannis, 27, USA

Marta Garcia, 18, Spain

Michelle Gatting, 24, Denmark

Angelique Germann, 27 Germany

Megan Gilkes, 17, Canada

Samin Gomez, 26, Venezuela

Grace Gui, 27, China

Michelle Halder, 19, Germany

Esmee Hawkey, 20, UK

Jessica Hawkins, 23, UK

Shea Holbrook, 28, USA

Carmen Jorda, 30, Spain

Vivien Keszthelyi, 17, Hungary

Emma Kimilainen, 29, Finland

Natalia Kowalska, 28, Poland

Stephane Kox, 24, Netherland

Miki Koyama, 21, Japan

Fabienne Lanz, 32, South Africa

Milla Mäkelä, 25, Finland

Alexandra Marinescu, 18, Romania

Milou Mets, 28, Netherlands

Sheena Monk, 29, USA

Sarah Moore, 25, UK

Marylin Niederhauser, 22, Switzerland

Tasmin Pepper, 28, South Africa

Vicky Piria, 24, Italy

Taegen Poles, 20, Canada

Alice Powell, 25, UK

Charlotte Poynting, 20, Australia

Naomi Schiff, 24, Belgium

Carrie Schriener, 20, Germany

Sharon Scolari, 23, Switzerland

Doreen Seidel, 33, Germany

Siti Shahkirah, 24, Malaysia

Sneha Sharma, 28, India

Bruna Tomaselli, 21, Brazil

Shirley Van Der Lof, 31, Netherlands

Beitske Visser, 23, Netherlands

Fabienne Wohlwend, 21, Lichenstein

Caitlin Wood, 21, Australia

Hanna Zellers, 21, USA