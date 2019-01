Zo doen de Nederlandse dames het tot nu toe in de W Series

Lekker bezig of is het niveau om te huilen?

Vorig jaar werd bekend dat er een raceklasse exclusief voor vrouwen gaat komen. De zogenaamde W Series. Op de shortlist stonden enkele Nederlandse dames, namelijk Stéphane Kox (25), Beitske Visser (23), Milou Mets (28) en Shirley van der Lof (32). Ze waren onderdeel van een nog grotere lijst met in totaal 55 potentiële deelnemers aan de W Series.

Onder leiding van juryleden David Coulthard, Alex Wurz, Lyn St James en Dave Ryan gingen de vrouwelijke coureurs de afgelopen periode door een selectie. Er werd onder meer gekeken naar talent, uithoudingsvermogen en kwaliteiten tijdens een driedaagse test. De jury heeft besloten afscheid te nemen van 27 deelnemers.

Het goede nieuws is dat álle Nederlandse dames nog in de race zijn voor een stoeltje. Er zijn nog 28 kandidaten over. Het overgebleven groepje mag zich opmaken voor de volgende selectieprocedure, een vierdaagse test met een W Series Tatuus F318 Formula 3 auto. Eind maart zullen de testdagen plaatsvinden.

De overblijvers naar aanleiding van die test krijgen vervolgens een stoeltje voor het eerste seizoen van de W Series. Het vrouwelijke kampioenschap is onderdeel van het DTM programma. Van mei tot en met augustus zullen races worden verreden in Duitsland, België, Nederland, Italië en het Verenigd Koninkrijk. De lijst met overgebleven kandidaten check je hieronder.

Sarah Bovy, Belgium

Jamie Chadwick, UK

Sabre Cook, USA

Natalie Decker, USA

Marta Garcia, Spain

Megan Gilkes, Canada

Grace Gui, China

Esmee Hawkey, UK

Jessica Hawkins, UK

Shea Holbrook, USA

Francesca Linossi, Italy

Vivien Keszthelyi, Hungary

Emma Kimilainen, Finland

Natalia Kowalska, Poland

Stephane Kox, The Netherlands

Miki Koyama, Japan

Milou Mets, The Netherlands

Sarah Moore, UK

Tasmin Pepper, South Africa

Vicky Piria, Italy

Alice Powell, UK

Gosia Rdest, Poland

Naomi Schiff, Belgium

Shirley Van Der Lof, The Netherlands

Beitske Visser, The Netherlands

Alexandra Whitley, Australia

Fabienne Wohlwend, Liechtenstein

Caitlin Wood, Australian

Met dank aan Willem voor de tip!