Ferrari hoeft twee jaar helemaal niets te verkopen

Ferrari hoeft niet zoveel te doen de komende twee jaar, geld verdienen doen ze toch wel.

Ah, een Ferrari. Het is toch de droom van iedere petrolhead. Na ja, Ferrari is vooral zo groot omdat ze ook enorm populair zijn bij de niet-petrolhead. Het is heel erg lastig om te overleven op puristen alleen. Daarom gaat Lotus nu ook over op het bouwen van elektrisch crossovers.

Mede daardoor kunnen ze lekker Emira’s bouwen. Maar bij Ferrari hoeven ze nog niet te denken aan elektrische auto’s. Althans, voor de verkopen is het nog niet nodig en ze hebben bij de EU een uitzonderingspositie gekregen qua uitstootnormen.

Ferrari hoeft niets te doen

Ze moeten de CO2-uitstoot van hun wagenpark wel laten krimpen, maar het hoeft niet zo rigoureus als bij andere merken. Daar zijn twee redenen voor. Ten eerste verkoopt Ferrari erg weinig auto’s en de auto’s die ze verkopen, worden niet veel gebruikt.

Dit betekent wel dat Ferrari niet al te veel auto’s kan verkopen per jaar. Deze vorm van exclusiviteit (ooit bedacht door Professor Emeritus Eric Cartman) werkt als een rode lap voor puissant rijke mensen. Omdat Ferrari maar een beperkt aantal auto’s per jaar kan verkopen, heeft Ferrari veel te veel orders. Op dit moment zijn het zoveel orders dat Ferrari tot en met 2025 aan de slag kan! Dat meldt Ferrari in het rapport van het eerste kwartaal dit jaar.

Marge per unit

Dan denk je “die hebben orders met flinke korting verkocht”. Nee, het tegendeel is zelfs waar. Ferrari focust zich voornamelijk op marge per unit, in plaats van zo veel mogelijk units. Daarnaast – en dat is echt bijzonder – hebben ze een tijd lang het orderboek voor de Purosangue gesloten. Er kwamen simpelweg te veel orders voor die crossover.

De afgelopen maanden zijn ze lekker bezig gewest bij Ferrari. Er zijn in Q1 van 2023 maar liefst 3.567 auto’s afgeleverd. Dat is 9,7% meer dan in dezelfde periode het jaar ervoor.

De verwachting is dat Ferrari het record van vorig jaar gaat verbreken en dat men meer dan 13.221 auto’s gaat verkopen in 2023. Dit jaar is de Roma Spider erbij gekomen (als opvolger van de Portofino) en er schijnen nog een paar modellen aan te komen. Eentje daarvan is de opvolger van de 812 Superfast.

Meer lezen? Dit zijn 12 bijzonder lelijke Ferrari’s op een rij!