Nederlander verkoopt zijn BMW M6 GT3

Wie op zoek is naar een raceauto voor op de straat moet nu zijn kans grijpen.

Gelukkig zijn er nog knotsgekke Nederlanders die soms iets belachelijks doen met een auto. Autocoureur Junior Strous bijvoorbeeld. Hij had als droom om van een straatauto een raceauto te maken. Die droom werd werkelijkheid in vorm van de BMW M6 GT3.

Het was een project van formaat waar veel manuren in hebben gezeten. Vrijwel heel 2018 is er gewerkt aan de BMW. Bezit van de zaak is het einde van het vermaak, want stiekem is Strous al bezig met zijn volgende project. De BMW is dan ook te koop gezet.

In de basis gaat het om een M6 Coupé uit 2013 met het Competition Package. Kosten noch moeite zijn gespaard om van de BMW een ‘echte’ GT3 te maken. De twin turbo achtcilinder onder de kap levert meer dan 800 pk. Zowel de versnellingsbak als het differentieel zijn versterkt om het vermogen aan te kunnen. 0-100 doet de M6 in ideale omstandigheden in minder dan drie tellen, de topsnelheid bedraagt 342 km/u. De radiateurs zijn in een andere hoek geplaatst om het blok meer koeling te geven. Achter werden luchtinlaten gecreëerd voor meer koeling bij de remmen. Het is slechts een greep uit alle hardware aanpassingen die zijn gedaan.

Tegenover Autoblog laat Strous weten dat het gewicht nog een uitdaging was. De M6 is immers geen lichte jongen van zichzelf. Op het bodywork werd winst behaald door gebruik te maken van carbon onderdelen. Daarnaast werd een compleet nieuw uitlaatsysteem van titanium gemonteerd. De auto weegt uiteindelijk 200 kg minder in vergelijking met een reguliere M6. Meest opvallende is de achtervleugel, afkomstig van een echte M6 GT3 die heeft deelgenomen aan de 24u van Daytona.

Strous vraagt 325.000 euro voor de BMW. Met dit soort projecten is de kans groot dat een buitenlander de M6 uiteindelijk gaat kopen. Het zou jammer zijn als deze 6 Serie uit het straatbeeld gaat verdwijnen.

Het volgende project

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. De coureur liet aan ons weten dat het volgende project al in de startblokken staat. Strous wil een Ferrari 458 ombouwen naar een straatlegale 458 GT2. De Nederlander is nog zoekende naar de juiste auto, maar diverse onderdelen voor de ombouw zijn al binnen. Het is de bedoeling dat deze ombouw een stuk sneller moet gaan verlopen in vergelijking met de M6 GT3. Strous hoopt de toekomstige auto in juni van dit jaar klaar te hebben.

Fotocredit: M6 GT3 in parkeergarage via @thomcarspotter op Autojunk. 458 GT2 impressie via 458gt2 op Instagram. Met dank aan iedereen voor de tips!