800 pk voor 24.000 euro is gewoon mogelijk

Ferrari-vermogen voor Fiat-geld.

Eigenlijk is Amerika het mooiste autoland op dit moment. Het is het enige land waar het nog mogelijk is om een enorm krachtige auto te kunnen kopen zonder erop leeg te lopen. Gewoon met een dikke V8, een handbak en achterwielaandrijving. Precies zoals je het wilt. Auto’s als de Chevrolet Camaro, Dodge Challenger en Ford Mustang zijn perfecte voorbeelden daarvan.

Het leuke daarvan is, daar kun je mee doen wat je wil. Je kan de auto standaard laten, er een showauto van maken of een juist een trackday auto. Dat is het leuke van die musclecars. Omdat ze zo goedkoop zijn en in basis een goede layout hebben kun je er heel veel mee doen. Met een Toyota RAV4 zijn je mogelijkheden toch enigszins beperkt. Wat je ook kan doen, is er een sleeper ervan maken. Natuurlijk is een Mustang geen echte sleeper, maar je kan de auto véél sneller maken dan dat ‘ie eruit ziet. Autobloglezer @RobUSA wees ons op Ford Lebanon. Nee, die dat is niet een Ford dealer in Libanon, maar in Ohio. We hebben de helden daar al eens eerder behandeld in dit artikel, maar ze bieden nu nog meer bang for buck.

In samenwerking met Roush hebben ze een superchargerkit (afbeelding boven) ontwikkeld. Deze bestaat uit een 3-liter grote Whipple Stage 1 supercharger. Volgens Lebanon Ford hebben ze zich nog ingehouden met de kit, echter is dat niet te merken aan het maximum vermogen van 800 pk. Dat is echt bizar veel kracht, maar niet het meest opmerkelijke eraan. Dat is namelijk de prijs. Omdat Lebanon in eerste instantie een Ford dealer is, hebben ze een enorm aantal Mustangs op voorraad staan. In Amerika koop je gewoon een auto bij de dealer direct, je gaat niet bestellen en dan 4 maanden wachten. Je kunt dus een deal maken.

Mocht je gaan voor de allergoedkoopste Mustang GT (met stoffen bekleding) dan is er een combideal mogelijk: 800 pk voor 39.995 dollar. Nee, dat is niet de prijs voor alleen de tuning of alleen de Mustang, maar de gehele 800 pk-leverende combinatie! Het kan overigens nog goedkoper, als je een gebruikte Mustang hebt, dan kunnen ze daar ook mee aan de slag. De goedkoopste Mustangs GT zitten net onder 20.000 dollar, daar komt dan 8.210 dollar bij voor de supercharger en montage. Dan kom je uit op 28.000 dollar, dus zo’n 24.000 euro voor 800 pk. Daar komen alleen nog de kosten van de

auto importeren overheen en je hebt een betaalbaar monster. Lebanon raadt het wel aan om het een en ander te modificeren aan je Mustang, maar 800 pk voor 24.000 is dus gewoon mogelijk.

