Deze spotgoedkope sleeper heeft 725 pk

En kost minder dan 40 mille...Dan moet je wel emigreren.

Af en toe zul je ‘m voorbij zien komen in de commentsectie: @RobUSA. De fervent liefhebber van Amerikaanse auto’s wrijft het er maar wat graag in: je kan beter een Amerikaan kopen. Het nadeel is dat Die auto’s in Nederland peperduur zijn. Een Mustang met opgevoerde koffiemolen is al stervensduur (meer dan 70.000 euro…), maar met V8 is ‘ie al helemaal onbetaalbaar (111.000) euro. Met de F-150 pickups is het niet veel anders. Die auto’s worden grijs in Nederland geïmporteerd, maar omdat dat grijs kenteken auto’s zijn (bedrijfsauto’s), valt de prijs mee. Voor wie een F-150 op het oog heeft, hebben we goed nieuws: we hebben een nieuwe favoriete uitvoering.

We werden de afgelopen week bestookt met persberichten van nieuwe pickups. De ene interessanter dan de andere. Het leukste nieuws bewaren we echter voor het laatste. Lebanon Ford, een dealer in Ohio, heeft een speciaaltje gemaakt. Wat wil je van zo’n Ford pickup nu eigenlijk? Een dikke V8, veel gebrul, behoorlijk wat pit en een zacht prijskaartje. Lebanon regelt dat voor je. Ze hebben namelijk op dit moment drie compressorkits in de aanbieding. Er is keuze uit een superchargers van Procharger (650 pk), Roush (ook 650 pk) en van Whipple (725 pk). Op dit moment hebben ze met die laatste een leuke actie. Voor 9399 dollar, schroeven ze die op een F-150 van naar keuze. De goedkoopste F-150 met deze motor is de F-150 XL (het model op de afbeeldingen). Combineer die twee en je zit nét onder de 40 mille in dollars. In totaal!

In principe gaan ze hetzelfde te werk als met de Mustang die we al eens eerder behandeld hebben. Voor minder dan 40.000 dollar heb je, rijklaar, een Ford F-150 met 725 pk. In feite heb je een hot-rod pickup waarvan de motor een absoluut monster is. Banden, remmen, onderstel en dergelijke zijn nog niet aangepast. De meeste eigenaren opteren voor een versie met vierwielaandrijving en wat sportievere uitdossing. Eventueel kun je ook de nodige mechanische upgrades krijgen omdat vermogen een beetje goed op de weg te krijgen. Maar woon je in Amerika en heb je een precies veertig mille in dollars te besteden aan een bedrijfsauto: koop deze.