Hyundai RN22e is elektrische sportsedan op de ‘Ring

Kijk, zo zien we het graag. De Hyundai RN22e is sportieve sedan op een heus circuit!

Ook voor de petrolheads komen er nog genoeg leuke auto’s aan. Natuurlijk, een praktische elektrische crossover is niet het meest spannend om te rijden, maar dat ligt niet alleen aan de motor. Het concept is gewoon saai. Ook met 1.6 turbo viercilinder is een crossover niet ineens ‘heet’. Maar ga eens in een Porsche Taycan, Kia EV6 GT of BMW i4 met achterwielaandrijving rijden en je zult met een glimlach die kant omgooien.

Een andere auto waar we reikhalzend naar uitkijken is de Hyundai Ioniq 6. Dat is de rechtstreekse Tesla Model 3-concurrent van Hyundai. Een sportieve sedan met aangename prestaties? Graag! De auto die je op de foto’s ziet gaat een stap verder. De Zuid-Koreanen noemen ‘m de Hyundai RN22e. Het is hun visie op een elektrische sportieve auto. @RubenPriest liet de eerste beelden zien, we hebben nu wat meer beelden en informatie.

Hyundai RN22e

Het concept nemen ze bloedserieus. Gelukkig maar! In plaats van een zo snel mogelijke 0-100 km/u sprinttijd, tijd op de Nordschleife of ander record, zijn er drie anderen dingen belangrijk. De auto moet uit de moeten kunnen op het circuit, in de bochten moet je ermee kunnen ‘spelen’ en ze moeten dagelijks inzetbaar zijn. Dat klinkt bijna als een BMW Motorsport-product toen BMW Motorsport nog dat soort auto’s maakte (2.5 ton zware SUV’s is meer hun ding tegenwoordig). De liefhebbers moet dus overstappen van BMW M naar Hyundai N. Wie had dat gedacht?

De Hyundai RN22e dient als rijdend laboratorium. De basis van de auto is het E-GMP-bodemsectie. De batterij is voorzien van 800V-techniek. De sportsedan heeft twee elektromotoren, eentje op de vooras en eentje op de achteras. Voor heeft ‘ie 218 pk, achter zelfs 367 pk, in totaal een systeemvermogen 571 pk. Het systeemkoppel bedraagt 740 Nm. Ze gingen bij Hyundai N niet voor maximale prestaties, maar dat je het juist goed kunt toepassen. Zo kan de auto het vermogen sturen naar de wielen die het het meest nodig hebben.

Verrassingen

Daarnaast heeft Hyundai nog een paar verrassingen in petto voor de liefhebber. Zo is er een geluid hoorbaar dat ze N Sound+ noemen. Dit moet ervoor zorgen dat er iets meer beleving is in de Hyundai RN22e. Ook bijzonder: N Shift+ combineert het geluid én het gevoel van schakelen. We zijn erg benieuwd hoe dat uitpakt. Een beetje beleving kan geen kwaad, maar het moet niet te overdreven nep zijn. Dan werkt het juist averechts.

Directe productieplannen voor de RN22e zijn er nog niet (maar toch ook wel getuige dit bericht). De eerste elektrische Hyundai N zal de Ioniq 5 N zijn. Dat wordt de Hyundai-versie van de Kia EV6 GT met bijna 600 pk. Hopelijk ziet Hyundai daarna de nood in voor de komst van de RN22e. Een betaalbare sportsedan is immers altijd welkom.

Meer lezen? Goedkope auto’s met vel vermogen: dit zijn er 11!