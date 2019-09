Verstappen gooit schaduw op Hamiltons teamgenoten

Max heeft zijn Magnum 7.1 halfautomatisch gepakt en wat schoten gelost.

Vorig jaar werden Vettel, Hamilton en Verstappen nog gezien als de big three van de F1 grid. Dit seizoen echter is Charles Leclerc bezig de status van Vettel ernstig te relativeren. Meer dan dat; met zijn laatste races heeft LEC een sterk argument gecreëerd om de naam van de Duitser in dit lijstje te substitueren met die van hemzelf. Doch zeker voor de zomerstop werden Hamilton en Verstappen nog gezien als de koning en de kroonprins van de F1. Dat roept uiteraard de vraag op: wie van de twee is er nou beter?

Het antwoord zullen we helaas waarschijnlijk nooit krijgen. Want hoewel Hamilton eerder dit jaar nog aangaf dat hij Verstappen graag als zijn teammaat zou hebben zodat hij dan zou kunnen laten zien dat híj echt de beste is, staat Bottas ook volgend jaar weer naast hem in de garage. Niemand gelooft dat HAM daar niet stiekem blij mee is. De Brit zal vast denken dat hij beter is dan Vettel, maar ergens diep van binnen zal hij zich toch ook weleens afvragen of hij op deze leeftijd nog wél in staat zou zijn de jonge garde te verslaan…

In een interview met PA news agency is Verstappen niet te beroerd om dit potentiële pijnpuntje voor LH44 aan te stippen. Volgens MV33 heeft Hamilton namelijk ‘niet bepaald de beste teamgenoten gehad’. En ja, dat maakt het wel makkelijk om titels binnen te slepen als je team de beste auto maakt, aldus Max.

Of Max de teamgenoten van Lewis terecht onder de bus gooit is natuurlijk voer voor discussie. Toen LH44 debuteerde in 2007 werd hij bijvoorbeeld de teamgenoot van een zekere Fernando Alonso. Het eindresultaat is genoegzaam bekend: de twee honden vochten om een been en Kimi Raikkonen ging er in de Ferrari mee heen.

Nadien kreeg Hamilton inderdaad wel de schromelijk overschatte Heikki Kovalainen naast zich bij McLaren. Daar had hij niks van te duchten. Doch nadat McLaren ook wel doorkreeg dat de Fin echt te licht was voor hun team, moest Hamilton afrekenen met de volgende wereldkampioen naast zich in het team in de vorm van Jenson Button. Dat afrekenen lukte trouwens amper. Sterker nog; Jense versloeg Hamilton in een van de drie seizoenen dat de twee teamgenoten waren.

In 2013 vertrok Hamilton naar zijn huidige team Mercedes, waar hij herenigd werd met zijn oude vriend Nico Rosberg. Zeg wat je wil over Nico, maar een beetje snel dat was ‘ie wel. In de kwalificaties was ROS vaak sneller (in 2014 won hij het kwalificatieduel) en in 2016 stal hij uiteindelijk de titel van de Brit. Ja oké, er was natuurlijk de geplofte motor voor Hamilton in Maleisië, maar Rosberg zat er dus wel dicht genoeg bij om daar maximaal van te profiteren.

En dat brengt ons naar HAM’s huidige teamgenoot, Bottas 2.0.. Of moeten we zeggen Kovalainen 2.0.? In de F3 was BOT al trager dan Jules Bianchi, maar op een of andere manier heeft de Fin zich in een zitje bij topteam Mercedes weten te manoeuvreren. Hamilton heeft geen kind aan de Brinta-bikker. Dat is nu al enkele jaren de situatie die Max kent, dus wat dat betreft is zijn inschatting niet zo raar. Kijken we echter iets verder in het verleden, dan doet MV33 toch een drietal wereldkampioenen iets tekort…