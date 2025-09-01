Deze ‘nieuwe’ Kia is stiekem al 8 jaar oud

Dat zou je niet zeggen met deze kersverse neus.

Met de EV6 onthulde Kia in 2021 een compleet nieuwe designtaal. Je kon het mooi of lelijk vinden, maar het was in ieder geval wel uniek. Inmiddels wordt de ‘Opposites United’-designtaal echter uitgerold over het hele gamma en is het nieuwtje er wel vanaf. Sterker nog: het dreigt nu eenheidsworst te worden.

We krijgen namelijk een sterk déjà vu-gevoel bij het zien van de nieuwe neus die Kia vandaag laat zien. Het is deze keer geen compleet nieuw model, maar een facelift. Kia heeft de Stonic grondig onderhanden genomen. Dat mag ook wel, want de Stonic is alweer 8 jaar op de markt.

De neus lijkt veel op die van de Kia EV3, en daardoor zou je haast denken dat het een gloednieuw model is. Ook de achterkant oogt kersvers. De zijkant verraadt echter dat het gewoon de oude vertrouwde Stonic is.

Kia is wel grondig te werk gegaan met de facelift, want de Stonic heeft een compleet nieuw interieur gekregen. Het interieur is verder niet verrassend. Het dashboard lijkt zo’n beetje één op één uit de vernieuwde Sportage te komen.

Qua motoren zijn er twee opties: een reguliere 1.0 met 100 pk en een mild hybrid met 115 pk. Reken erop dat alleen die laatste in Nederland wordt geleverd. Op dit moment is er ook maar één motorvariant te krijgen: een mild hybrid met 100 pk.

Met deze facelift zal de Stonic ongetwijfeld weer een boost krijgen. Aan het design zal het in ieder geval niet liggen, want de EV3 verkoopt ook als warme broodjes. Van de Stonic zijn er dit jaar 1.731 verkocht. Daarmee is het zeker niet de populairste Kia, maar voor een 8 jaar oud model is dat niet eens zo slecht.