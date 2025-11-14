Kia ‘vernieuwt’ stokoud model en vraagt € 2.000 extra

Dat zou je niet zeggen met deze kersverse neus.

Met de EV6 onthulde Kia in 2021 een compleet nieuwe designtaal. Je kon het mooi of lelijk vinden, maar het was in ieder geval wel uniek. Inmiddels wordt de ‘Opposites United’-designtaal echter uitgerold over het hele gamma en is het nieuwtje er wel vanaf. Sterker nog: het dreigt nu eenheidsworst te worden.

We krijgen namelijk een sterk déjà vu-gevoel bij het zien van de nieuwe neus die Kia vandaag laat zien. Het is deze keer geen compleet nieuw model, maar een facelift. Kia heeft de Stonic grondig onderhanden genomen. Dat mag ook wel, want de Stonic is alweer acht jaar op de markt.

De neus lijkt veel op die van de Kia EV3, en daardoor zou je haast denken dat het een gloednieuw model is. Ook de achterkant oogt kersvers. De zijkant verraadt echter dat het gewoon de oude vertrouwde Stonic is.

Kia is wel grondig te werk gegaan met de facelift, want de Stonic heeft een compleet nieuw interieur gekregen. Het interieur is verder niet verrassend. Het dashboard lijkt zo’n beetje één op één uit de vernieuwde Sportage te komen.

De Stonic is mild-hybride

Qua motoren zijn er twee opties: een reguliere 1.0 met 100 pk en een mild hybrid met 115 pk. Alleen die laatste wordt in Nederland geleverd. Je kunt wel kiezen uit een automaat of een handbak. De automaat heeft zeven versnellingen en een dubbele koppeling. Bij de handgeschakelde transmissie moet je het met zes verzetten doen.

Met deze facelift zal de Stonic ongetwijfeld weer een boost krijgen. Aan het design zal het in ieder geval niet liggen, want de EV3 verkoopt ook als warme broodjes. Van de Stonic zijn er dit jaar 1.731 verkocht. Daarmee is het zeker niet de populairste Kia, maar voor een 8 jaar oud model is dat niet eens zo slecht.

Uitvoeringen en Nederlandse prijzen

Kia levert de Stonic in Nederland in vier verschillende uitvoeringen: de DynamicLine, DynamicPlusLine, ExecutiveLine en GT-Line. De instapper is voorzien van onder andere een 12,3-inch infotainmentscherm, stoel- en stuurwielverwarming, parkeersensoren rondom en elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels. De DynamicPlusLine voegt daar climate control, een regensensor, 16-inch lichtmetalen velgen en elektrisch inklapbare buitenspiegels aan toe.

Bij de ExecutiveLine wordt het nog leuker dankzij zaken als een extra 12,3-inch scherm, een draadloze oplader voor smartphones, een Smart key met start-/stopknop en dynamische welkomstverlichting. De absolute topper is de GT-Line. Dit is de enige uitvoering die op 17-inch wielen staat. Verder zijn de skidplates meegespoten in de lakkleur en zijn de spiegels hoogglans zwart. In het interieur vind je een 3-spaaks GT-Line stuur, een glazen schuif-kanteldak en speciale bekleding.

Door het nieuwe uiterlijk is de Stonic ietsje duurder geworden. In de basis betaal je € 2.000 meer dan voorheen. De Nederlandse vanafprijzen hieronder zijn de prijzen van de handgeschakelde versies. Wil je de MHEV met een automaat, dan betaal je bij alle uitvoeringen € 1.500 extra. De eerste vernieuwde Kia Stonics kun je in december bij de Kia-dealer op de hoek bewonderen.

DynamicLine: € 28.995

DynamicPlusLine: € 31.295

ExecutiveLine: € 32.595

GT-Line: € 34.895

Dit artikel is oorspronkelijk op 1 september 2025 gepubliceerd. Later, op 14 november 2025, werden de prijzen bekend en is het artikel aangevuld en opnieuw gepubliceerd.