Officieel: legendarisch Brits automerk keert terug, maar er is ook slecht nieuws

De sportautobouwer gaat weer in Engeland aan de slag met een nieuwe V8!

Er zijn van die toffe automerken die als onkruid in je voortuin maar blijven terugkomen, wat je ook doet. In Nederland hebben we Spyker en in Engeland hebben ze TVR. Na geruchten over een terugkeer dankzij Amerikaanse inbreng is het nu officieel: TVR is alweer terug en zelfs dankzij een Britse partij.

TVR en Charge Holdings maken de herstart bekend van het door TreVoR Wilkinson in 1947 opgerichte sportautomerk. Daarmee is TVR een dochterbedrijf van de holding waar ook Charge Cars onder valt. Zij zullen in de praktijk de nieuwe werknemers van TVR zijn.

Charge Cars is net buiten Londen gevestigd. Je kunt het bedrijf kennen van de elektrische Mustang ’67 die een G-turn kan doen net als de elektrische G-klasse en een elektrische Mustang Eleanor. Misschien heb je hierdoor al een vermoeden van waar dit verhaal heengaat…

De Griffith V8 gaat in productie!

Nu gaat het nog om een fusie tussen Charge Cars en TVR, maar dat moet in de loop van tijd een overname worden. Het eerste doel dat Charge stelt voor het nieuwe TVR is het bouwen en leveren van de nieuwe Griffith V8. Die werd in 2018 gepresenteerd, maar kwam er uiteindelijk nooit vanwege het gebrek aan een fabriek. Onhandig.

Charge Cars schrijft in het persbericht: “TVR zal zich blijven richten op het leveren van de nieuwe Griffith aan klanten, waarmee het merk zijn erfenis van krachtige sportwagens met verbrandingsmotor voortzet.” Dat duidt er dus op dat de EV-bouwer gewoon aan de slag gaat met een plofmotor! In het prototype uit 2018 lag een 5,0-liter V8 van Cosworth die 500 pk via een zestraps handbak van Tremec naar de achterwielen stuurde. Zalig.

Het slechte nieuws

De Griffith V8 had in 2024 in productie moeten gaan, maar dat gebeurde dus niet. Wat ook niet doorging, waren de andere toekomstplannen van TVR. Het merk zou twee modellen voor de massa gaan maken: een sedan en een SUV. Nog controversiëler in 2018: beide auto’s zouden volledig elektrisch worden.

Zo ver kwam het nooit, maar onder de nieuwe EV-verknochte bazen gaat het wel weer die richting in. Volgens Charge is de V8 meteen ook de laatste verbrandingsmotor van TVR. Hierna zal het merk ”uitbreiden naar elektrische platforms in de toekomst”. Geniet dus nog maar even van de Griffith V8, want daarna zijn TVR’s doodstil.

Paul Abercrombie is de grote baas van het moederbedrijf. Hij zegt: “De missie van Charge Holdings is om iconische performancemerken en productie-expertise van wereldklasse samen te brengen. Deze strategische fusie met TVR zal erfgoed verenigen met innovatie en een nieuwe leider creëren in de luxe autosector met een laag volume.”

Eerlijk is eerlijk: de Mustangs van Charge zien er bijzonder stijlvol uit. Uiteraard missen ze hun hart, maar dat doet niets af aan het uiterlijk. Hoe het na de Griffith V8 verder gaat met het herboren TVR? ”Begin 2026 worden meer details bekendgemaakt”, zegt Abercrombie. Zou je wat zien zitten in een elektrische reïncarnatie van de Sagaris?