Nederlanders importeren massaal Nissan Qashqai's - Autoblog.nl

De cross-over komt volop de grens over.

In de meeste overzichten van 2020 is het iedere keer hetzelfde liedje: de cijfers vallen een stuk lager uit dan vorig jaar. Dat geldt alleen niet of nauwelijks voor de importcijfers. Ondanks corona is het aantal geïmporteerde auto’s nagenoeg gelijk gebleven. Dat betekent dus een auto over de grens halen populairder is geworden bij de Hollanders.

Totaal

In totaal zijn er 164.057 auto’s geïmporteerd dit jaar en dat is maar een luttele 0,6% minder dan in 2019, zo blijkt uit cijfers van VWE. De afgelopen maand leverde en belangrijke bijdrage aan dit aantal. In september werd er namelijk ijverig geïmporteerd: er werden 24.880 occasions uit buitenland gehaald. Dat waren er 35% meer dan vorig jaar. Het zou dus goed kunnen dat aantal geïmporteerde auto’s aan het eind van het jaar alsnog meer is dan in 2019.

EV’s

Vooral tweedehands elektrische auto’s zijn enorm gestegen in populariteit. Het aantal geïmporteerde elektrische auto’s is namelijk meer dan verdubbeld, met een stijging van 105%. Over welke EV’s het vaakst over de grens ons land binnenkomen schreven we vorige week al, maar voor de volledigheid hier nogmaals de top vijf:

Audi e-tron 481 Renault ZOE 318 Hyundai Kona Electric 273 Volkwagen e-Golf 255 BMW i3 176

Cross-overs

Er zijn echter meer trends waar te nemen dan alleen een stijging van het aantal geïmporteerde EV’s. Ook de cross-overs doen het bijzonder goed. Niet heel verrassend, maar er is wel een duidelijke stijging. Met name de Nissan Qashqai, de stamvader van de cross-overs, was een opvallende stijger. Dit jaar werden er namelijk 3.550 exemplaren geïmporteerd, terwijl dat er vorig jaar 2.628 waren. Dat is dus een stijging van 35%. Andere cross-overs die in groten getale de grens over komen zijn de Captur en de Tiguan.

Top 10

De complete top 10 van de meest geïmporteerde auto’s van 2020 tot dusver ziet er als volgt uit:

Volkswagen Polo 7.652 Volkswagen Golf 5.939 Nissan Qashqai 3.550 Renault Captur 3.201 Ford Fiesta 2.774 Toyota Yaris 2.637 Volkswagen Tiguan 2.548 Mercedes A-klasse 2.269 Opel Corsa 2.257 Toyota Aygo 2.141

Foto: Nissan Qashqai die stoer probeert te doen, gespot door @joba95