Het is vanaf vandaag lastiger om Ferrari-prototypes in het wild te spotten

Het kwaad heet e-Vortex.

Voordat je hier in Nederland iets nieuws mag bouwen, ben je al vier maanden verder door gesprekken met de gemeenten en aannemers. In Italië gaat dat een stuk sneller. Tenminste, als je het heilige Ferrari bent. De autofabrikant had kennelijk nog niet genoeg aan het testcircuit Fiorano en bouwt daarom een extra lap testasfalt pal naast de oude oefenbaan. In minder dan vier maanden is het testcircuit klaar voor gebruik.

Het nieuwe testcircuit van Ferrari heet e-Vortex. Een verklaring voor die naam krijgen we niet. Het aangebouwde gedeelte strekt over een oppervlakte van 37.000 vierkante meter en bevat een lap asfalt van 1.887 meter. Het circuit is verdeeld in een reeks sectoren, zoals twee lange doordraaiers met camber en een helling, een 600 meter lang recht stuk en nog een technisch gedeelte met korte bochtjes.

Ferrari gaat de nieuwe testbaan gebruiken voor een betere testcyclus van nieuwe productieauto’s. Het speciale wegdek is gemaakt van porfierbestrating wat zou zorgen voor ”diepgaande analyse van comfort en prestaties”. Ongeveer halverwege de testbaan is er een werkplaatsje gebouwd zodat er vlug aan de auto gesleuteld kan worden wanneer nodig.

Slecht nieuws voor spotters

Fijn allemaal voor Ferrari, maar minder leuk voor mensen die jagen op prototypes in het wild. ”Met de Ferrari e-Vortex kunnen testactiviteiten geleidelijk van de weg naar het circuit worden verplaatst, wat zorgt voor een nog objectievere beoordeling van de prestaties en snellere identificatie van eventuele afwijkingen. Bovendien zal de concentratie van de tests binnen het nieuwe testgebied de impact op het verkeer in de omgeving verminderen”, schrijft Ferrari. YouTuber Varryz kan op zoek naar een nieuwe baan.