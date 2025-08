Max Verstappen geeft finale verdict: voorwielaandrijving is niet premium

Max Verstappen geeft het finale verdict over voorwielaandrijving.

Jaja, het is natuurlijk altijd prettig als onze held bevestigt wat uw trouwe doch eenvoudige scribent al jaren orakelt: voorwielaandrijving is knudde. We hebben je natuurlijk afgelopen week al een itempje van Ford en Red Bull voorgeschoteld. Hierin keuvelt MV1 met Chris Harris van TopGear en Youtube-faam wat over racen onder het genot van een Ford Mustang GTD. Mocht er nog enige twijfel bestaan dat Verstappen volgend jaar gewoon weer met Red Bull (en dus Ford) in zee gaat…

Verschillende onderwerpen komen aan bod, die vooral te maken hebben met racen. Een van de onderwerpen: voorwielaandrijving. Nu weet u wellicht dat uw immer genuanceerde dino al jaren verkondigt dat voorwielaandrijving, stiekem de duivel is. Dus och, och, wat vult het het hart van vreugde om onze held het finale verdict te horen geven. Gevraagd naar voorwielaandrijving, zegt Max:

No I don’t like it. I think it’s really boring. When you drive it in a car, for me it’s like anti-driving. I drove it sometimes on the simulator as well. For me it’s the worst thing ever.

Vervolgens gaat Max samen met Chris natuurlijk nog even door op de technische redenen waarom voorwielaandrijving niet premium is. Zoals dat de voorwielen voor propulsie moeten zorgen én moeten sturen. Wrong wheel drive, noemt Chris het. Wat Max en Chris nog even vergeten is dat je gewichtsverdeling doorgaans knudde is, omdat er vanwege de gewichtsverplaatsing bij acceleratie voor tractie veel gewicht op de neus moet rusten. Dat je aandrijfreacties in het stuur hebt, een grotere draaicirkel, enzovoorts, enzovoorts. Maar goed, dat spreekt allemaal voor zich. Geen wonder dat Max’ okkazies ook allemaal RWD hebben.

Al die discussies dus over Audi versus BMW, premium versus niet premium en superioriteit op het circuit, kunnen eindelijk, definitief de ijskast in. Met maar een logische conclusie. Toch weer al die tijd gelijk gehad, zoals altijd. Ik heb het slechte nieuws voormalig collega en Integra Type R liefhebber @willeme al medegedeeld. Waarvan akte. Nu nog al die duizenden andere reaguurders op fora…