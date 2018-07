LOL: auto crashen binnen 25 km na ontvangst

Hoe krijg het voor elkaar.

Afgelopen maandag kon je hier lezen hoe een vent z’n 720S sloopte binnen een dag na ontvangst. We hebben wederom zo’n kandidaat gevonden, maar in dit geval is ook bekend hoe ver het voertuig is gekomen. Het gaat om een Chevrolet Corvette Grand Sport.

De gloednieuwe auto is behoorlijk gesloopt binnen 15 mijl nadat de sportauto de dealer heeft verlaten. Dat komt in kilometers neer op nog geen 25 kilometer. Een goede 20 minuten als je direct de snelweg op zou draaien.

Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk, want de auto wordt te veil aangeboden. Het ongeluk heeft zich dus al eerder dit jaar afgespeeld. Het moet een flinke klap geweest zijn, want de airbags zijn gesprongen en de schade is aanzienlijk. De Grand Sport zal in Lincoln, Nebraska van de hand worden gedaan. Volgens online veilinghuis Copart heeft de Corvette in deze staat een waarde van ongeveer 70.000 dollar.

Een goede doe-het-zelver weet er ongetwijfeld wat van te maken. De linkervoorkant heeft wat liefde nodig, that is. Het hoogste bod staat momenteel op 20.600 dollar.