Deze Nissan Ariya is géén suffe crossover

Van een crossover die nooit meer dan een grasveldje gaat zien tot een onoverwinnelijke offroader: het kan met deze Nissan Ariya.

Het is altijd even omkijken als je iets hebt gezien wat je nog niet eerder hebt gezien. Dat herken je vast, als autoliefhebber. Laatst zag ondergetekende bijvoorbeeld voor het eerst een Nissan Ariya. In het zwart, wat toch de verrassing minder groot maakte. Ik dacht naar een Volkswagen ID.5 te kijken en het viel me eigenlijk pas later op dat het een Ariya was. Het zal vast een prima auto zijn, daar niet van, maar echt spannend was het allemaal niet.

Nissan Ariya Pole to Pole

Daar komt nu verandering in: Nissan showt ons een Ariya die wél klaar is voor alle uithoeken van de wereld. Dit is de Nissan Ariya voor de Pole to Pole EV-expeditie. Chris en Julie Ramsey, de avonturiers in kwestie, gaan per Nissan Ariya van de Noordpool naar de Zuidpool rijden: meer dan 27.000 kilometer.

Met een standaard Ariya kom je dan veel te ruig terrein tegen, daarom is de Ariya die de Ramseys gaan gebruiken niet helemaal standaard meer. Vooral het onderstel en de rijhoogte is aangepast om gigantische 39-inch ballonbanden te huisvesten. Dat recept komt je wellicht bekend voor: de firma die de Nissan Ariya heeft getransformeerd is Arctic Trucks. Die bouwden ook de rode Toyota Hilux waarmee Jeremy Clarkson en James May naar de Noordpool trokken in de welbekende TopGear-special. Naast de banden, vering en bredere wielkasten is de Ariya overigens standaard, want het idee is om te bewijzen dat een redelijk doorsnee EV echt naar het einde van de wereld kan.

Opladen

Een coole Nissan Ariya en een nog cooler idee, maar we horen je denken: heeft FastNed al uitgebreid naar de Noordpool? Nee, opladen gaat een uitdaging worden. Toch gaan Chris en Julie proberen om zo veel mogelijk de natuur te gebruiken voor energie. Hun uitrusting bestaat naast de kampeeruitrusting namelijk uit zonnepanelen en windmolens. Zo kunnen ze het weer gebruiken om de Ariya van stroom te voorzien wanneer er even geen laadpaal beschikbaar is. Sceptisch? Welnu, het is Chris en Julie eerder al gelukt om de Mongol Rally (17.000 kilometer) in hun eigen Nissan Leaf te volbrengen. Ze zullen vast een manier vinden.

Een krankzinnig idee met een gave Nissan Ariya als resultaat: zo kan het dus ook. Op de speciale website van de Pole to Pole EV Expedition kun je alles vinden over het avontuur, dat in maart 2023 van start moet gaan.