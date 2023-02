Deze doodnormale (maar speciale) Golf is peperduur

Een smetteloze Volkswagen Golf 3 occasion uit 1996, al wil de verkoper er wel een bult geld voor zien. Hoe speciaal is speciaal?

Het lijkt een trend: alles wat uit te melken valt met een gelimiteerd model, wordt uitgemolken met een gelimiteerd model. Vaak zijn dat in essence al sportieve auto’s, maar soms gaat het om doodnormale auto’s. Eén van de beste voorbeelden daarvan was de Volkswagen Golf III (Typ 1H).

Speciale Golf 3

Uiteraard had je de standaard reeks benzines en diesels met als topmodel de GTI. Maar er zijn talloze speciale edities en de meeste niet eens op basis van de GTI. Sterker nog: sommige waren niet eens van te voren in aantallen gelimiteerd. Als speciale editie had je onder meer de kleurrijke Harlekin, de Colour Concept met heerlijke gekleurde interieurs en de Otmar Alt Edition die van buiten én van binnen een soort Art Car is. Dat is slechts een greep.

Muzikanten

De leukste speciale edities van de Volkswagen Golf 3, in ieder geval volgens ondergetekende, zijn de speciale edities vernoemd naar bands. Je had er drie: de Pink Floyd, de Rolling Stones en de Bon Jovi. Die laatste is de occasion die we vandaag behandelen: een echte Volkswagen Golf 3 Bon Jovi uit 1996.

Volkswagen Golf Bon Jovi occasion

Wat was de Volkswagen Golf Bon Jovi dan? Het was eigenlijk allemaal niet zo spannend. De Bon Jovi kon je kopen in 1996, niet ervoor en niet erna. Zoals gezegd gewoon zolang de voorraad strekt, er is nergens een genummerde badge te vinden. Je kreeg een reeks opties die de standaard Golf niet had, een nieuw stofje en de Recaro-‘sportstoelen’, naast bijvoorbeeld de ‘GTI’-achterlichten met getint glas. Je wist dat het om een Bon Jovi ging dankzij Bon Jovi-stickers op de versnellingspook, op de C-stijlen en onder het linker achterlicht. Ditzelfde geldt voor de Pink Floyd en Rolling Stones, al hebben die iets kleurrijkere stickers. Vervelend genoeg zijn de Bon Jovi-stickers op de Golf 3 van vandaag verwijderd, maar dankzij de uitvoering en het bouwjaar 1996 zal het een echte zijn.

Smetteloos

Helemaal als je de staat en de prijs in acht neemt. Een Volkswagen Golf Bon Jovi is namelijk niet perse een collector’s item vergeleken met een reguliere III, je moet het zien als een uitrustingsniveau dat toevallig naar Bon Jovi vernoemd is. Daarom is het Bon Jovi-gedeelte voor de occasion van vandaag gecombineerd met een flink staaltje goede staat. De inmiddels 27 jaar oude Golf heeft slechts 48.582 km gelopen en ziet eruit alsof ‘ie net de showroom heeft verlaten.

Kopen

Je koopt met deze Volkswagen Golf Bon Jovi geen speciale editie die de prijs opdrijft, maar wel een leuk collector’s item voor lekker dwarse marketing in de jaren ’90. Verder is het een aardig smetteloze Volkswagen Golf 1.8 CL die met zijn atmosferische viercilinder een heuse 75 pk op de weg zet. Dankzij de ‘gewone’ kleur Hot Chili Red en het verwijderen van de Bon Jovi badges zal niemand iets vermoeden. Wat je toch voor de prijs van 8.950 euro wel verwacht. Deze speciale Golf staat op de website van Star Gallery te koop.