Jazeker, ook de 911 GT3 wordt gekloond

Het resultaat is koddig te noemen.

Porsches zijn populair. Elektrische auto’s zijn populair. Je zou denken dat Porsche ook met die combinatie in het achterhoofd bezig is. Op dit moment zijn de pijlen gericht op de Porsche Taycan en Taycan Cross Turismo. Beide modellen zijn bevestigd en aangekondigd, maar nog niet leverbaar. Nog heel eventjes geduld dus. Nog een nadeel van de Tacyan (naast het feit dat ‘ie minder presteert dan een Tesla Model S), is dat het geen raszuivere sportwagen is.

Porsche heeft die wel in de aanbieding, maar levert die vooralsnog enkel en alleen met verbrandingsmotoren. Zowel de 718 als de 911. Mocht je een elektrische 911 wensen, moet je aankloppen bij Alois Ruf voor een RUF E-Greenster. Een andere oplossing is om de bestelling te plaatsen voor een Zedriv GT3. Mocht het automerk Zedriv je niet bekend voorkomen, dat is begrijpelijk. Het is een Chinees merk dat zich concentreert op elektrische auto’s.

Hun laatste wapenfeit is de Zedriv GT3. Dit is een mislukte Porsche-kloon zoals ze dat alleen kunnen in China, lijkt het wel. Met name die achterkant is overduidelijk geïnspireerd op de Porsche 911. De achterlichten lijken 1 op 1 te zijn overgenomen. Op dit moment heeft Autoblog.nl een reporter op de beursvloer van China rondlopen in de vorm van jullie aller @Wouter. Hij weet te melden dat de auto aanzienlijk kleiner is dan de huidige 911. De remschijven zijn ridicuul klein. Echt heel erg klein. Net als een volwassen kerel met babyhandjes. Bijna eng gewoon. Het allerergste is nog de afwerking, waarschijnlijk laat dat woord zich niet goed vertalen naar het Chinees.

Dan als laatste die naam: ‘GT3’. Dat is op zich best lef hebben. Die naam is namelijk door Porsche geregistreerd. Toen Aston Martin een hardcore variant van de V12 Vantage lanceerde, moest Aston Martin van Porsche de naam GT3 verwijderd worden. Er werd uiteindelijk gekozen voor ‘GT12’. Overigens was Porsche niet de eerste met de naam GT3, dat was namelijk Lotus met de Esprit GT3. Verder is er nog niet veel bekend, behalve dat de slogan “For a smart and joyful ride’ luidt.