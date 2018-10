Special: Nissan Sunny GTi-R (N14)

De heldenauto die iedereen over het hoofd ziet.

Japanse renaissance

Zo rond de jaren ’90 werden de gaafste auto’s geproduceerd, met name de ‘sportieve’ uitvoeringen waren briljant. De Amerikaanse merken klommen uit een (diep) dal, de Franse merken trakteerden ons op de fijnste hot hatches en sportieve sedans, de Duitse merken kwamen met de meest imponerende sportlino’s en uit Italië zagen we de meest tot de verbeelding sprekende supercars rollen. Kortom, het was een geweldige tijd om autoliefhebber te zijn. Een nieuwe speler die een enorme indruk maakte was de Japanse automarkt. Pas in de jaren ’60 kwam deze op gang. In de jaren ’70 groeide deze gestaag. In de jaren ’80 begonnen de Japanse merk ook succesvol te exporteren. Maar in de jaren ’90 gingen ze compleet los met de meest prestigieuze projecten.

Aangezien er zo veel indrukwekkende automobielen uit het Oosten naar Nederland kwamen, sneeuwden er ook een paar onder. Tevens waren er veel gave modellen die (nog) niet naar Europa kwamen. Deze gouden periode van de Japanse autoindustrie kent een aantal schatten, eentje die te vaak vergeten wordt is de Nissan Sunny GTI-R. Is dat wel terecht?

De Europese ‘Sunny’

Om met de naam in huis te vallen, technisch gezien is de Nissan Sunny geen Nissan Sunny. De laatste generatie Sunny die wij in Europa kregen heette in Japan de Pulsar. De Europese Nissan Sunny is typisch Japanse Ritalin op wielen: saai tot en met. Op visueel gebied was er bijzonder weinig te beleven aan de Golf concurrent. Je kon de Nissan Sunny bestellen in vier carrosserievarianten. Een driedeurs hatchback, een vierdeurs sedan, een vijfdeurs liftback en een stationwagon. De oplettende JDM-kenner kan ons erop attenderen dat er ook een Coupé was, maar deze auto behoorde wél tot de echte Sunny familie en had niet zoveel met de Pulsar te maken. Beetje ingewikkelde naamvoering voor zo’n saaie auto. Gelukkig waren de motoren ouderwets slaapverwekkend. Je kon kiezen 1.4 met 75 pk of een 1.6 met 90 pk, alletwee hoogstandjes en soepele naaimachientjes. Minder hoogstaand, maar wel onverwoestbaar, was de 2.0 dieselmotor. De atmosferische viercilinder leverde slechts 75 pk en 132 Nm. Niet vooruit te branden natuurlijk (16,2 seconden naar de 100 km/u!), maar zuinig (1 op 18 haalde je altijd) en niet kapot te krijgen. Die goede oude tijd, ook.

Sunny GTi (N14)

Gelukkig was er ook een optie voor de Sunny rijder met haast, de Sunny GTi. Deze had een flinke tweeliter zestienklepper onder de motorkap, destijds het beste recept voor een goede hot hatch. Dankzij twee bovenliggende nokkenassen en zestien kleppen in totaal was het vermogen niet verkeerd: 145 pk bij 6.400 toeren en een maximum koppel van 180 Nm bij 4.800 toeren. Vergeet niet dat de Sunny GTi relatief licht was (zo’n 1.100 kilogram) en dat de versnellingen van de bak lekker kort gespatieerd zijn. De auto voelde aanzienlijk sneller aan dan dat de cijfers deden vermoeden: 0-100 was in 8,2 seconden achter de rug en op de snelweg in Duitsland kon je 210 km/u halen.

Pulsar GTi-R (RNN14)

Maar er was meer! Wij moesten er op wachten tot 1991, maar in Japan kregen ze al in 1990 een nóg snellere Sunny. Deze auto werd de Sunny GTi-R genoemd (Pulsar GTi-R in Japan). Onder de kap lag een wel heel bekende motor, de SR20DET. Een twee liter viercilinder met zestien kleppen en een behoorlijke turbo, bekend uit onder andere de Nissan 200SX. De auto was specifiek gebouwd volgens de Group A reglementen van het WRC, een homologatiemodel dus. Aan het uiterlijk was het bijzonder lastig te zien dat dit echt een bizar snelle auto was. Er zat een grote, herkenbare luchthapper op de motorkap en de dakspoiler was net iets te groot. De Nissan-rijder zal het opvallen, maar naast een Integrale Evo of Escort RS Cosworth viel de auto -visueel gezien- in het niet. Om het vermogen goed kwijt te kunnen had de GTi-R vierwielaandrijving, door Nissan ‘ATESSA’ genaamd. Inderdaad, een versimpelde uitvoering van de Nissan Skyline GT-R.

Pulsar GTi-Ra (RNN14)

De Pulsar GTi-R kwam er in twee smaakjes. De eerste was de Pulsar GTi-Ra. Dit was de ‘civiele’ uitvoering. Deze auto was ontwikkeld voor straat-gebruik. De Pulsar GTi-Ra was met airconditioning, ABS en elektrische ramen + spiegels behoorlijk compleet uitgerust. Van deze auto zijn er verreweg het meeste gebouwd, namelijk 13.131 stuks. In de Japanse uitvoeringen leverde de motor 230 pk en 290 Nm koppel. In 5,4 seconden knalde je naar de 100 km/u en de topsnelheid bedroeg 232 km/u. Dus ook ten opzichte van nieuwe auto’s is de GTi-R echt heel erg snel.

Pulsar GTi-Rb (RNN14)

Deze uitvoering was specifiek bedoeld voor competitie-doeleinden. Zo was de GTi-Rb niet voorzien van airco, elektrische ramen/spiegels of ABS, alhoewel sommigen het er wel op bestelden (dat kan dan weer wel). Het interieur was helemaal een lachertje, want de GTi-Rb kreeg het standaardinterieur uit de instap-Sunny. Dus eenvoudige bekleding met lachwekkend weinig steun en minimaal comfort aan boord. Dat was ook niet nodig, want het werd er toch uitgehaald voor professionele racestoelen. Wat wel een populaire optie was, was de versnellingsbak met extra korte overbrengen. Qua uiterlijk leek de Pulsar GTi-Rb veel op de GTi-Ra. Je kan ze eenvoudig uit elkaar houden. De Rb heeft zwarte buitenspiegels, bij de Ra zijn ze gespoten.

Nismo Pulsar GTi-R (RNN14)

Jazeker, er was ook een Nismo variant van de Pulsar. Deze waren allemaal op basis van de GTi-Rb. De insteek was niet zoals bij sommige andere Nismo’s voor straatgebruik of voor trackday’s, maar een bijna compleet geprepareerde auto. Er zijn er slechts 21 stuks van gebouwd. Qua hardware paste Nismo veel aan. De auto werd compleet gestript en ontdaan van alle luxe zoals bekleding, geluidsisolatie en tapijt. Ook de achterbank werd verwijderd. Er werden ook dingen toegevoegd, zoals een rolkooi, veerpootbrug, racestoelen, beschermplaten aan de onderkant en competitie-onderstel en differentieel. Wel apart voor een Nismo: de motor bleef onaangetast.

Autech Pulsar GTi-Rb (RNN14)

Het leuke van Japanse auto’s is dat er onnoemlijk veel varianten van zijn, zoals de gemiddelde Gran Turismo-gamer kan beamen. Om sommige modellen hangt een zweem van mysterie, zoals de Autech Pulsar GTi-R. Er rijden uitvoeringen rond met de Autech-badges. In principe zijn dit gewone GTi-Rb’s, maar met enkele opties van Autech. Bij Autech kon je terecht bij voor de opties en accessoires uit de Nissan en Nismo catalogus. Het was de instelling die verantwoordelijk was voor de montage van de onderdelen. Autech is een gigantisch bedrijf van Nissan dat voornamelijk aftermarket en diensten levert. Niet alleen sportieve auto’s (zoals deze snelle Nissan station), maar ook aanpassingen voor lichamelijk gehandicapten en rijles-auto’s, maar dus ook rally- en trackday onderdelen voor je Pulsar GTi-Rb.

Nissan Sunny GTi-R (EGNN14)

Ook in Europa mochten wij genieten van de Nissan Sunny GTi-R. Wij hadden veel minder keuze, in vergelijking met Japan. ‘Onze’ uitvoering leek het meest op de Pulsar GTi-Rb, alhoewel de Europese uitvoeringen minder luxe waren dan de Japanse varianten. Vanwege andere brandstofkwaliteit en emissies werd de motor iets anders afgesteld. De Europese versies leverden 220 pk en 267 Nm. Qua prestaties moest de Euro versie iets inleveren: 0-100 km/u in 6,4 seconden en een topsnelheid van 220 km/u waren de opgaven van Nissan. Er zijn 771 exemplaren verkocht in Europa, waarvan 668 stuks met het stuur aan de linkerkant, de andere 103 waren bestemd voor Engeland, Ierland, Malta en Cyprus. De Europese modellen hebben platte en lange kentekenplaten en plaathouders, de Pulsars hebben de smalle platen.

Concurrentiepositie

De Nissan Pulsar GTi-R en Sunny GTi-R waren geen lang leven beschoren. In rallytrim bleek de auto niet bijster succesvol. De Sunny GTi-R kreeg in het begin van zijn carrière te maken met de Lancia Delta HF Integrale en Ford Escort RS Cosworth, terwijl aan het einde van de productie (1994) de Subaru Impreza WRX STI en Mitsubishi Lancer Evolution net furore maakten. Het zijn juist ook die vier auto’s die wel erg populair zijn. De Delta vanwege zijn directe besturing, drama en fraaie koetswerk. De Escort vanwege de Cosworth motor. De Impreza vanwege zijn boxer en de vlijmscherpe Lancer om het 4G63 blok en de fabelachtige handling. De Nissan doet overigens vrij weinig voor de auto’s onder. Het is gewoon een bescheiden auto die er niet zo mee te koop loopt. De Nissan Sunny GTi-R is zo’n auto waarvan ‘men’ het gewoon niet weet dat ‘ie er is.

Nalatenschap

Dat maakt de auto tot misschien wel de beste sleeper aller tijden. Omdat het uiterlijk erg duf is, zal niemand doorhebben dat het een snelle auto is en een ware Hot Hatch voor de liefhebber. De 220 pk is overigens slechts het begin. De motor laat zich kinderlijk eenvoudig tunen. Met een uitlaat, chip en inlaat is 260 tot 280 pk geen enkel probleem. Met een grotere intercooler en turbo is 350 pk vrij eenvoudig haalbaar. Er zijn genoeg exemplaren die relatief probleemloos 400 tot 500 pk eruit halen. Het is Japanse techniek, dus met de juiste zorg en aandacht gaat het nog lang mee ook. Het is een kanon eerste klas, zowel op het circuit als op onverhard kun je er goed mee uit de voeten. De Sunny GTi-R heeft altijd een rol in de marge gespeeld en dat is nu eigenlijk nog steeds het geval. Zo op het eerste gezicht maak je er geen indruk mee. Dat is niet zijn makke, maar juist zijn USP.