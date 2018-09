Nissan gaat wederom het middenklasse segment verlaten

Eerst Nissan. Toen Ford. Nu (wee) Nissan. Hoe zit het nu eigenlijk?

Nog niet zo heel lang geleden waren de best verkochte auto’s in Nederland afkomstig uit het C-segment. De Opel Kadett, Volkswagen Golf en Ford Escort waren verreweg het meest populair. Maar ook de Japanse merken deden het heel erg goed in deze klasse. Neem de Nissan Sunny bijvoorbeeld. Dat is de op één na best verkochte Nissan aller tijden in Nederland. De importeur wist daar meer dan 140.000 op gele platen te zetten. De Sunny werd in 1995 opgevolgd door de Nissan Almera. Deze auto was al aanzienlijk minder populair, alhoewel de eerste generatie het redelijk deed.

De tweede generatie werd in 2000 op de markt gebracht en wist eigenlijk geen enkele pot te breken. De verkopen zakten als een kaartenhuis in elkaar. Die trend was niet alleen in Nederland, maar ook in Europa te bemerken. Nissan had die trend vroeg in de gaten en gooide het over een andere boeg. De Nissan Almera kreeg geen opvolger. In dat segment kwam de Nissan Qashqai. Een compacte cross-over met hoge instap, stoere looks en eventueel vierwielaandrijving. Daarmee was Nissan een van de trendsetters van het nieuwe millennium.

Gek genoeg kwam in 2014 de Nissan Pulsar weer op de markt. Nissan had de uitstekende keuze gemaakt dit segment te verlaten, maar kwam daar dus op terug. De Nissan Pulsar laat zich het beste omschrijven als een hele gemiddelde hatchback. Niet verkeerd, maar de Pulsar blinkt nergens in uit. Daardoor heeft Nissan besloten de auto van de markt te halen. De productie is inmiddels gestaakt, de auto is alleen nog uit voorraad leverbaar. De Nissan Pulsar is 4 jaar in productie geweest. In Nederland zijn er iets meer dan 3.000 van verkocht.

Ook de Russische Almera Sedan (afbeelding onder) gaat uit productie. Daarmee zegt Nissan het C-segment, wederom, vaarwel. Dat levert wel een vreemde showroom op in Rusland: op de GT-R na, staan daar alleen maar SUV’s en Crossovers. Ook bij Ford gaan die geruchten dat hun sportmodel (de Mustang) de enige niet-crossover in de VS gaat worden.