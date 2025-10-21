Gestolen Toyota’s uit Nederland worden héél ver van huis gevonden

De politie heeft mooi werk geleverd.

Als je wil dat je auto gestolen wordt, dan moet je een Toyota RAV4 kopen. Deze auto staat al jarenlang bovenaan het lijstje met de meest gestolen auto’s van Nederland. Gelukkig kan zo’n verhaal ook een happy ending krijgen. Dat blijkt vandaag.

Twee Toyota’s die in 2023 (of misschien nog wel eerder) waren gestolen, zijn nu weer boven water gekomen. De auto’s hebben een aardige reis gemaakt, want ze waren geëindigd in Nigeria. De Toyota’s zijn gevonden dankzij een samenwerking van Interpol en de lokale politie.

De Nigeriaanse politie spreekt van “high-end” voertuigen. In Nigeria hebben ze natuurlijk wat andere standaarden dan in Nederland. Met een glimmende Toyota C-HR of RAV4 maak je daar helemaal de blits.

De auto’s waren gestolen in Amsterdam en ‘Midden-Nederland’. Grappig detail: dit stond letterlijk in het persbericht van de Nigeriaanse politie, dus waarschijnlijk denken ze dat Midden-Nederland een plaatsnaam is. Verder gaan we de lokale politie niet belachelijk maken, want ze hebben gewoon puik werk geleverd. De auto’s zien er ook nog goed uit, na alles wat ze meegemaakt hebben.

De twee Toyota’s waren via de haven van Antwerpen naar Nigeria verscheept. Dit is niet ongebruikelijk: auto’s die gestolen zijn in Nederland verdwijnen massaal richting Afrika. In dit geval waren de auto’s direct naar Nigeria verscheept, maar vaak wordt Ghana als tussenstation gebruikt.

Deze twee Toyota’s zijn dus het topje van de ijsberg, maar iedere gestolen auto die wordt teruggevonden is mooi meegenomen.

Foto’s: Nigeria Police Force