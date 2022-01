BMW schudt modelgamma op, brengt deze oude lobbes terug

BMW gaat naar verluidt weer eens met de stofzuiger door het modelgamma. De BMW 6-Serie maakt daardoor waarschijnlijk een LL Cool Jesque comeback. Maar een iconisch ander model, is daarmee wellicht het bokkie…

BMW is, net als alle automerken, druk bezig de juiste weg te vinden om zich langs de ijsbergen die opdoemen in de autowereld te laveren. Sommige merken gaan vol voor elektro, andere houden juist lang vast aan de verbrandingsmotor en een paar merken geloven nog in waterstof. BMW lijkt echter een andere strategie te hebben: zij doen gewoon van alles een beetje.

Spoedig komt de Beierse motorenbouwer nog met een hele nieuwe generatie verbrandingsmotoren. Deze wordt geïntroduceerd in de Siebener en voldoet aan de strenge Euro7 normen. Daarnaast is er nog een traditionele Japans-Duitse samenwerking met Toyota om de motor op waterstof verder te ontwikkelen. En tegelijkertijd heeft BMW dan ook nog een paar EV’s in de aanbieding. Hierbij onderscheidt het merk zich door geen gebruik te maken van zeldzame (eindige) grondstoffen voor de accu’s.

Tot nu toe werkt dit meersporenbeleid vrij aardig. BMW pakte vorig jaar de kroon van Mercedes af en is nu officieel weer de dikste premium Duitser. Met de i4 lijken ze daarnaast een populaire verkoopknaller in huis te hebben. De toekomst zal leren of het wedden op drie paarden houdbaar is en de juiste keuze blijft, of dat ze in München een mokerslag uit Stuttgart en Ingolstadt Wolfsburg te verwerken krijgen. Wat we nu echter al wel weten over die toekomst, is dat er daarin waarschijnlijk ook weer plaats is voor een ‘echte’ 6-Serie.

Want ja, we zouden het bijna vergeten, maar er ís natuurlijk ook nu wel een 6-Serie. Dat is echter stiekem de 5-Serie GT met een nieuwe naam. Bij 6-Serie denken wij liefhebbers echter aan de E24 met zijn haaineus. Of aan de E63/64, waarvan je alleen de neus wil zien en de rest beter niet kan bekijken. Of aan de F06 maar met name ook de F12/13, daar vier deuren er twee teveel zijn voor de echte liefhebber.

Dit model staat nu bij BMW niet meer op de kaart. Of nou ja, eigenlijk wel, maar hij heet nu 8-Serie. Echter, volgens producthoncho Frank Weber gaat dat veranderen. Bij de Australische kwaliteitspublicatie Which Car, laat Der Frank optekenen dat de ‘echte’ Sechser terugkomt in 2026. Er is ook slecht nieuws, want dat zou dan gaan ten koste van de 4-Serie én de 8-Serie coupé. De 8-Serie zou dan nog wel kunnen blijven bestaan als Gran Coupé, op basis van de nieuwe Siebener. Gezien het belachelijke succes van de i4 lijkt het logisch dat de 4-Serie Gran Coupé ook mag blijven. Daar doet Frank echter geen uitspraken over.

BMW lijkt er dus voor te kiezen om coupé-kopers wat minder keuze te geven. Het verdwijnen van de iconische coupé-variant van de 3-Serie, zou natuurlijk ontluisterend zijn voor traditionele autoliefhebbers. De realiteit is echter dat er voor dit soort auto’s een steeds kleinere markt lijkt te zijn. We moeten nog een paar jaar wachten om te ondervinden of de soep net zo heet gegeten wordt als deze is opgediend.