Een Pagani die duurder is dan twee Bugatti’s

Frankrijk is op het gebied van auto’s een land van extremen. Aan de ene kant staat het land bekend om de goedkope, leuke hatchbacks, aan de andere kant maken ze bij Bugatti een van de duurste auto’s ter wereld. Maar wat nou als je die Franse genen combineert met een nu al legendarisch, Italiaans, schreeuwend monster? Een auto die nóg duurder is dan een Bugatti, zo blijkt.

Het gaat hier om de Pagani Zonda Riviera. (https://www.autoblog.nl/nieuws/dit-is-de-pagani-zonda-riviera-104693) Twee jaar terug presenteerde Pagani deze omgebouwde Zonda F als een auto met inspiraties uit de Franse Côte d’Azur. De oorspronkelijk gele lak van de F is vervangen door een parelwitte kleur, met blauwe strepen en accenten. Deze Pagani heeft ook meer koolstofvezel aan boord, zoals de spoiler, roofscoop en bumpersplitters. Naar de motor hebben ze eveneens gekeken, want de AMG-V12 produceert nu 760 pk.

Het koolstofvezel-met-blauw-motief heeft Pagani bij de Riviera ook naar de binnenkant getrokken, al zijn ze daar de parelwitte kleur blijkbaar vergeten. De stoelen en deurdelen zijn in het blauw, de rest is zwart aluminium, alcantara of koolstofvezel.

De Pagani Zonda Riviera werd eind vorige week in Riyad voor 5,5 miljoen dollar verkocht, omgerekend bijna 5 miljoen euro. Bij deze veiling kwam veel moois langs, zoals een Aston Martine One-77, wat Ferrari’s en een concept-Lamborghini.

Slechts een kwart van de 68 auto’s werd verkocht, daarvan was deze Riviera de duurste.

De een-na-duurste was een Bugatti Chiron Sport 110 ANS, met 3,4 miljoen dollar. Ruim twee miljoen dollar goedkoper dan een Pagani! Sterker nog, de twee-na-goedkoopste was ook een Bugatti, maar dan een Veyron Super Sport. Deze verwisselde voor ‘slechts’ 1,9 miljoen dollar van eigenaar. Met andere woorden, de Zonda-koper had voor de prijs van zijn Riviera twee Bugatti’s kunnen kopen. Twee Bugatti’s, of één (unieke) Zonda? Dat is eigenlijk toch best een lastige keuze..

أغلى سيارة إلى الآن في المزاد راحت بـ ٥.٥ مليون دولار 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/g3U5Sd9Kln — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 22, 2019

