Deze Caddy van ABT moet de binnenstad redden

Al kan je hem niet kopen, ook al zou je dat willen.

Steden in Nederland bekommeren zich de laatste jaren steeds meer om de luchtkwaliteit en klimaatverandering. Daarvoor zijn bijvoorbeeld de milieuzones in het leven groepen, die oude diesels uit de binnenstad moeten weren. Sommige steden hebben echter al laten weten dat die zones in de toekomst nóg strenger worden, Amsterdam wil bijvoorbeeld dat in 2025 ‘zoveel mogelijk gemotoriseerd verkeer in Amsterdam’ uitstootvrij is.

Het probleem is alleen dat winkeliers en bewoners gebruikmaken van onder meer bestelbusjes, voor hun bevoorrading en post. Als dieselbusjes straks onze steden niet meer in mogen, is dat op z’n zachtst gezegd een probleem. Daarvoor zijn elektrische busjes een uitkomst. En ABT laat weten dat de Volkswagen e-Caddy vanaf volgend jaar leverbaar is.

Maar bij dat persbericht vallen ons een paar dingen op. ABT kennen we bij Autoblog immers voor de meestal Audi-wagens die het bedrijf flink pimpt. Bij deze diesel- en benzinemonsters lijkt milieu en zuinigheid even niet zo belangrijk. Toch werkt ABT e-Line hier samen met Volkswagen om een elektrisch bestelbusje te verkopen. Volkswagen levert de busjes, ABT e-Line zorgt voor de elektrificering.

Het tweede gekkigheidje: de prijs. Die is 293 euro. Per maand. Je kan de e-Caddy namelijk niet kopen, in plaats daarvan moet je het busje via ABT e-Line of Volkswagen leasen voor een startprijs van 293 euro per maand. ABT e-Line zegt wel dat de bus 29.900 euro zou kosten, als je hem zou willen kopen. Wat dus niet kan.

Maar wat krijg je voor dat maandelijks bedrag? Een bestelauto zonder zijruiten met een accupakket van 37,3 kWh. De motoren van ABT e-Line zijn goed voor 200 Nm aan koppel en 83 kW, ofwel 113 pk. Daarmee heeft de e-Caddy een maximale snelheid van 90 km/u en een WLTP-range van 159 kilometer. Wie alleen in de stad rijdt, kan daar 8 kilometer aan optellen, volgens ABT. Laadcapaciteit bedraagt 4,2 kubieke meter.

Volledig opladen met een 7,2 kW-aansluiting is in vijf uur klaar. Snelladen kan het busje ook, met een 50 kW-verbinding duurt het 50 minuten om een 80 procent volle accu te hebben. Opties heeft de e-Caddy overigens ook; je kan het busje ook met ramen bestellen of als passagiersmodel met Trendline-pakket. De topsnelheid is eveneens te verhogen naar 120 km/u. Je kan met dit elektrisch bestelbusje dus zowaar snelheidsboetes halen op de snelweg, wanneer het in 2020 op de markt komt.

De ABT e-Caddy is eind november bij bepaalde Volkswagen- en ABT e-Line-dealers te bestellen. Leveringen moeten in het eerste kwartaal van 2020 beginnen. Hoeveel opties van de e-Line kosten is niet bekend.