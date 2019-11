Maak de blits met deze matgrijze V300d

Bijna goed genoeg voor Das A-Team?

Een van de leukste voertuigen op de Duitse AutoBahn zijn toch wel de busjes. Het is ongelooflijk hoe lang deze mee kunnen komen op de linkerbaan. Natuurlijk, met een beetje E63 AMG blaas je alles wel voorbij, maar in een ‘normale’ auto kun je moeite hebben met sommige busjes.

Het gaat hier niet om de kale, witte koeriersbussen, maar de wat particuliere varianten met veel luxe en een dikke diesel onder de kap. Deze apparaten zijn al in staat om op eigen kracht 200 km/u te halen. Sommige gaan nog een streepje harder, al dan niet met hulp van een derde partij. Andere busjes zien er voornamelijk sneller uit. Het busje dat je op deze foto’s ziet, behoort tot de laatste categorie.

Neem het Duitse VANSPORTS, bijvoorbeeld. Deze firma (onderdeel van Hartmann) houdt zich enkel en alleen bezig met het sportiever maken van busjes, zoals hun naam al suggereert. In dit geval hebben ze een nieuwe bestelbus onder handen genomen. Om specifieker te zijn, de W447-generatie van de V-Klasse, in dit geval de V300d. De V300d is voorzien van het gehele jumperpakket van VANSPORTS, bestaande uit een voorbumper, sideskirts en achterbumper. Ook zien we een relatief subtiele achterspoiler.

Het meest opvallende is echter de nieuwe ‘lakkleur’ van de V-klasse. Het is een 3M-wrap in een donker matgrijze kleur. Volgens VANSPORTS is mat op dit moment helemaal hip, alhoewel wij meer het idee hebben dat op zijn retour is. De V300d is niet zozeer sneller, aan de motor is vooralsnog niets gedaan. Wel kun je sneller de bochten door. De V300d van VANSPORTS is namelijk voorzien van een setje sportveren en ‘ORSA’ sportvelgen in de maat 8,5×20″ ET45. Een sportuitlaat maakt het geheel af. Het totale setje kost in Duitsland 13.350 euro.