Dit is de kekke Honda Tomo

Honda lijkt de perfecte balans gevonden te hebben als het gaat om kleine stadsautootjes. Niemand wordt écht vrolijk van alle plastic zooi die momenteel gepresenteerd wordt als ‘stadsrakker’ en de Fiat 500 is geinig maar een beetje vrouwelijk. Bij het presenteren van de Honda Urban EV Concept waren de reacties positief. Waarom ook niet? Het is een grappig vierkant-achtig stadswagentje, elektrisch aangedreven zodat je de milieuzones in komt en door de retro-styling op basis van de originele Civic is het dé auto voor deze tijd. Honda heeft er naar verluidt wel oren naar om de Urban EV een echte auto te maken (deze zal op de show van Genève te zien zijn).

Met de Sports EV Concept, diens recept verdacht gelijk is, wordt de trend voortgezet. Klein, eenvoudige vormen, ronde koplampjes en volledig elektrisch. Denkend in deze lijnen kan er een hele serie auto’s ontstaan. Doen, aldus studenten van het Instituto Europeo di Design in Turijn. Deze designschool ontwierp de Tomo, een kleine elektrische pickup.

Qua design valt de auto precies in lijn met de Urban en Sports EV. Kleine ronde koplampjes, simpele lijnen en dat alles in een kleine auto. Tomo, Japans voor vriend, is daadwerkelijk je beste maatje. Hij past overal, is elektrisch en dus ijsbeervriendelijk en als pickup ook nog eens praktisch. Een auto zonder concessies?

Honda vindt van wel en omarmde het concept van de Tomo. Samen met de IED-studenten werd er een model ontwikkeld wat binnenkort op de autoshow van Genève ook te zien is. Zoals het een designschool betaamt is het model alleen om naar te kijken, een interieur en een aandrijflijn zit er (nog) niet in. We zijn er nog niet helemaal uit of deze kleine pickup net zo guitig is als de Urban EV, maar het ziet er allemaal wederom heel aandoenlijk uit.