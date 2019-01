Goed: dit schattige retro-taartje gaat in productie

Als de bronnen niet liegen, tenminste.

Het land der elektrische auto’s groeit en blijft maar groeien. Door het toenemende aantal spelers dat het speelveld betreedt, krijgt de consument een steeds diversere keuze. Fabrikanten die zich aan een volledig elektrische auto wagen, moeten als gevolg alsmaar creatiever worden om zich te onderscheiden. Mede hierom heeft Honda besloten dat zijn allereerste EV geen futuristisch wezen moet worden, maar juist een schattig retro-ontwerp zal dragen.

Het is inmiddels alweer anderhalf jaar geleden dat Honda voor het eerst zijn Urban EV Concept presenteerde. De Japanners brachten de auto halverwege 2017 mee naar de IAA in Frankfurt. De auto werd onthaald onder luid gejubel en door velen geprezen om zijn design. In de tussentijd hebben we weinig nieuws over de auto vernomen, maar aan de stilte komt deze week verandering een einde. Automotive News Europe, dat vaker gelijk heeft dan een Grieks orakel, weet namelijk te vertellen dat de Urban EV in maart op de Autosalon van Genève staat.

Naar verluidt brengt Honda niet exact hetzelfde studiemodel mee naar de beurs in Zwitserland, maar staat er binnenkort een bijna productieklare auto onder de spotlichten te schitteren, die grotendeels lijkt op het studiemodel. De presentatie van de doorontwikkelde versie van de Urban EV betekent volgens de publicatie dat we volgend jaar een officieel productiemodel kunnen verwachten. Immers, Honda staat erom bekend kort voor de officiële presentatie met een nagenoeg productieklaar exemplaar op de proppen te komen.

Overigens past de onthulling van de Urban EV, die volgens deze logica in 2020 op de markt moet komen, prima in de tijdlijn van Honda. De fabrikant wil namelijk tegen 2025 dat tweederde van al zijn verkochte auto’s in Europa een elektrische auto is. Gas erop!