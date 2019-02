Huh? Volkswagen wil Jetta als merk introduceren

En wij krijgen de kleine sedan niet eens meer!

De Volkswagen Jetta is een vergeten auto in Europa. Origineel bedoeld als de sedan-versie van de Golf II werd hij halverwege de jaren ’90 opgevolgd door de Vento op basis van de Golf III. Bij de Golf IV werd het ineens Bora en bij de Golf V was Jetta weer de ideale naam. Vanaf de Golf VI werd de Jetta ook daadwerkelijk een auto met een relatief eigen gezicht. Elke Jetta/Vento/Bora was een Golf met een kofferbak eraan vast gelast, de Jetta (die als hybride nog best succesvol bleek) was een sedan vanaf het begin. Daardoor is de Jetta eigenlijk best een goed geproportioneerde auto. Al dan niet ietwat saai.

Aan beide andere kanten van Europa, te noemen China en de VS, is de compacte VW-sedan een hit. Misschien hielp het dat daar de Vento en Bora ook steevast als Jetta zijn verkocht. Waar ze in Europa een streep door de auto hebben gezet, ging de Jetta stateside en China-side(?) door met een auto die het losweken van de Golf wel heel letterlijk neemt. Het is welhaast een knappe auto.

Dat terwijl vooral in China de markt der kleine Volkswagen-sedans niet bepaald ondermaats is. De Jetta moet zijn toneel delen met de Lamando en de Lavida. De Lamando is de sportieveling, de Lavida is het luxepaardje. De Jetta zit daar precies onder. Voor de vergelijking: je kunt de Lamando zien als een SEAT, de Lavida als een Audi en de Jetta als dé Volkswagen. Maar in de VS is er geen Lamando, wel een mildhete Jetta, de GLI. Verwarrend.

Volkswagens zijn tegenwoordig schrikbarend duur en sommige mensen willen nou eenmaal geen Skoda Octavia. Het andere dochtermerk SEAT levert niet in China. Bovendien is de markt al niet bepaald overzichtelijk wat betreft modellen die in China of de VS rondrijden. Wat nu? SEAT naar China halen? Nee joh, een nieuw merk uitvinden, aldus de Chinese tak van VAG. Misschien zijn Chinezen sceptisch richting Spanje sinds iemand paella met babi pangang wilde mengen, want SEAT in China introduceren zou het meest eenvoudige zijn.

In plaats daarvan wil het plaatselijke VAG genaamd Volkswagen-FAW volgens Sina Auto het merk ‘Jetta’ in leven roepen. Niet alleen als een merk om het goedkope broertje van de Lamando en Lavida te huisvesten, maar als heus budgetmerk. Het merk gaat wel nauw samenwerken met SEAT, getuige de versies van de Ateca en Tarraco die als VA3, VS5 en VS7 een Jetta-neusje kunnen verwachten.

Naast CUPRA kunnen we dus nog een VAG-dochter verwachten, wederom eentje waarvan we eigenlijk denken: hm, waarom? Maar goed, zonder diploma in marketing hoor je bij VAG niet thuis, dus de bollebozen van het concern zullen vast hun best hebben gedaan.