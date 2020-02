Eindelijk een Polestar die niet op een Volvo lijkt

Het Zweedse Polestar laat met de Precept zien waar het naar toe wil met het merk. Lees: elektrisch (duh), veel tech en een eigen design.

Van een in-house tuner van Volvo’s naar een zelfstandig elektrisch sportauto-merk. In de laatste helft van het vorige decennium heeft Polestar een flinke ommezwaai gemaakt. Inmiddels rijden de eerste Polestar 1’s rond, later dit jaar komt daar de Polestar 2 bij. En bij die twee auto’s valt iets op: het zijn allebei Volvo’s. Althans, als je kijkt naar de vormgeving. Vooral de Thor-koplampen en de achterlichten schreeuwen Volvo, het is dan ook maar de vraag of de meeste mensen wel doorhebben dat Polestar écht een eigen merk is.

Kennelijk had Polestar dat ook door, want de vandaag aangekondigde Precept is duidelijk geen Volvo. Het is overigens geen productieauto maar een concept, maar het laat wel zien waar Polestar in de toekomst naartoe wil. De achterkant is nog wel herkenbaar als een Volvo-familielid, de voorkant echter niet. Zo is Thor’s hamer gesplitst, met één ledstrip aan de bovenkant van de bumper. Tiental(len) centimeters daarboven is de rest van de led-hamer te vinden, met de koplamp.

Een meer eigen designtaal hoeft overigens niet te betekenen dat het een vooruitgang is. Deze schrijver moest eigenlijk meteen aan GTA denken. In die spellen zitten auto’s die sterk lijken op echte auto’s, maar vanwege licentieredenen toch afwijkingen hebben. De Precept lijkt wat dat betreft net op GTA-versie van een Jaguar I-Pace. Die inkeping in de motorkap, het ‘verticaal uitgerekte sedan’-gevoel, iets te grote (voor)wielen. Alleen geen grille, dat dan weer niet.

Nee, in plaats van een grille, heeft de Precept een SmartZone. En nu gaan we even citeren, want hiervan moest deze schrijver even grinniken.

De Precept heeft geen traditionele grille, maar een Polestar SmartZone, waarmee hij niet ademt, maar kan zien.

Aha. Nee, wat ze hiermee bedoelen is dat er een transparant paneel in de neus zit, waar ‘intelligente hardware’ achter zit, zoals twee radarsensoren en een ‘high-definition’ camera. Ook op het dak zit een sensor, namelijk LIDAR. LIDAR is simpel gezegd een laser die heel snel rondjes draait en daarbij de omgeving gedetailleerd in kaart brengt. Dit moet uiteraard weer helpen bij zelfrijdende auto’s, al houdt Polestar het nog netjes en noemt het ‘de volgende stap op het gebied van rijassistentie’.

Ook leuk op techgebied zijn de camera’s in plaats van buitenspiegels en het scherm op de plek van de binnenspiegel. De Precept heeft namelijk geen achterraam, dus een binnenspiegel zou niet zoveel doen.

Wel opvallend: wat Polestar hier doet is niet zo nieuw. LIDAR wordt niet breed gebruikt, maar zit bijvoorbeeld wel op de Audi A8. Die buitenspiegelcamera’s kennen we weer van bijvoorbeeld de Audi e-tron. Maar vooral de camera’s en radar in de neus zijn alles behalve zeldzaam. Zou dit conceptmodel dan toch dichterbij productie kunnen zijn dan Polestar nu toegeeft?

De Zweden geven overigens ook aan dat dit geen droom is van de verre toekomst, maar een concrete vooruitblik moet zijn op toekomstige modellen. Dus, hoe gaan die toekomstige modellen eruit zien? Nou, een lange wielbasis en aerodynamische efficiëntie, zo blijkt. In een lange wielbasis (die van de Polestar Precept is 3,1 meter) past immers een groot accupakket en veel been- en hoofdruimte achterin. En goeie aerodynamica zorgen weer voor minder luchtweerstand en een langere accuradius.

Ook binnenin is er het een en ander veranderd. Je kan immers niet in een ‘groene’ elektrische auto rijden, waarvoor koeien zijn geslacht om de stoelen te kunnen bekleden. Dat zou wat tegenstrijdig zijn, niet? Daarom zit de binnenkant vol met duurzame materialen. Op vlas gebaseerde composieten bijvoorbeeld, die 50% lichter moeten zijn dan ‘conventionele materialen’. Dit nieuw spul zorgt er tevens voor dat er 80% minder plastic afval de wereld in wordt geslingerd. Dit vlas-composiet zit op onder meer de rugleuningen. De rest van de stoel is gemaakt van gerecycleerde PET-flessen, kurkvinyl en visnetten. Klinkt niet heel premium en luxe, gaat het volgens Polestar toch zijn.

Om dit verhaal af te sluiten met tech: het op Android-gebaseerde infotainmentsysteem is geüpdatet en werkt op een centraal, staand 15-inch scherm en het 12,5-inch instrumentenscherm. Overigens lijkt het qua software om dezelfde update te gaan als het systeem dat in de Polestar 2 komt te zitten.

Ben je het met deze schrijver oneens en wil je de Polestar Precept graag in het echt zien? Ga dan naar Genève, de auto is namelijk vanaf volgende week op de Salon te zien.