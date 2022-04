Deze populaire Ford is nu al stijf uitverkocht

Mocht je deze populaire Ford graag aan de vloot willen toevoegen, dan heb je pech.

De elektrische pick-up is een vreemd fenomeen. De traditionele pick-up koper kan de traditionele V8 vaak heel erg waarderen. Vanwege milieuredenen worden deze ook met zescilinder aangeboden. In veel gevallen is de optie naar een V8 slechts zo’n 2.500 dollar. Wat iedereen dus graag betaalt.

Maar wat blijkt, men is ook te porren voor een elektrische pick-up! Voor de Tesla Cybertruck zijn er vele reserveringen en ook de Ford F-150 Lightning doet goede zaken. Als jij een 2022-model wil hebben, heb je pech. Die populaire Ford is namelijk stijf uitverkocht!

Productie populaire Ford moet nog beginnen

Knap, wat de productie van de F-150 Lightning is nog niet eens begonnen. Echter, de eerste serie van deze populaire Ford is niet meer leverbaar. Naar het schijnt waren het vooral de eenvoudige instap-modellen die zeer in trek bleken. Dat zijn de ‘Pro’-modellen die vooral als bedrijfswagen ingezet worden.

Als men nu nog een 2022 Ford F-150 Lightning wil bemachtigen, zijn er twee opties. Je kan een voorraadauto kopen. Dat gaat in de VS gepaard met een zeer stevige ‘mark-up’ boven de adviesprijs. De andere optie is om gewoon even te wachten tot 2023.

Volgende serie komt al over een paar maanden

Morgen wordt de F-150 Lightning dan definitief gelanceerd op de thuismarkt. Dat is meteen de reden waarom de te produceren F-150’s allemaal zijn uitverkocht, het zullen er nooit veel zijn. In de herfst begint namelijk de productie van het 2023-modeljaar.

In Nederland is het model niet leverbaar via de officiële kanalen. Echter, via de grijze import komen er toch een hoop naar ons land. Tot nu toe zijn dat voornamelijk V8’s (met LPG-conversie uiteraard), maar wellicht dat er ook een paar F-150’s in Lighting-uitvoering komen.

