Deze populaire SUV van Kia wordt ineens heel vaak gestolen in Nederland

Deze modellen werden vorig jaar het vaakst gestolen in Nederland.
We weten al even wat de best verkochte auto van 2025 was en gek genoeg ook al wat de auto van het jaar 2026 is. Maar niet alleen awards en onderscheiding zijn positief getint. Zo moet er namelijk ook een meest gestolen auto van het jaar zijn. En dat is al jarenlang de Toyota RAV4.
De Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV) houdt bij hoeveel auto’s er ieder jaar als vermist worden opgegeven. Vlak na de jaarwisseling kun je in de rapportage ‘Zicht op voertuigcriminaliteit’ van alles te weten komen over autodiefstallen in Nederland.
Hoeveel auto’s worden er in een jaar gesloten?
We lezen bijvoorbeeld dat er in 2025 maar liefst 7.497 personenauto’s gestolen zijn. Dat is een toename van 12% in vergelijking met 2024. De totale financiële schade van alleen deze stijging komt op ruim 127 miljoen euro, 38 procent hoger dan in 2024. Bij de bedrijfswagens is er een stijging van 6 procent naar 2.055 voertuigen, maar het gaat bij de motorfietsen en brommers wel de goede kant op met 1.866 (- 7 procent) en 10.018 (- 3 procent) gestolen exemplaren.
Meer dan twee keer zoveel gestolen Kia Sportage’s
In de top 10 meest gestolen personenauto’s van 2025 valt een flinke stijger op. Bovenaan staat dus nog steeds de RAV4 met 387 gestolen stuks. Op plaats twee komt nieuw binnen, de Kia Sportage van de vijfde generatie (NQ5). Het model dat in 2021 op de markt kwam, kreeg in 2024 te maken met maar 74 diefstallen. In 2025 steeg het aantal naar 162 keer. Een stijging van 119 procent!
Rij je nu zelf in een Sportage, dan is dat er waarschijnlijk eentje van de derde of vierde generatie. Die Sportage’s komen niet voor in de top 10. Nog een opvallende stijger vinden we op plaats 8. Wederom een populair model, zij het dit keer een crossover: de Toyota Yaris Cross. In 2024 werden er 21 als gestolen opgegeven, in 2025 maar liefst 99 (+371 procent!).
Gelukkig worden er ook een boel auto’s teruggevonden. Van de 11.418 gestolen voertuigen (personenauto’s, lichte bedrijfsauto’s en motorfietsen) zijn er 6.945 gelokaliseerd. Iets meer dan 60 procent dus.
De top 10 meest gestolen personenauto’s van 2025
|Merk+model
(bouwjaren)
|Diefstallen 2025
|Diefstallen 2024 (verschil)
|1. Toyota RAV4
2019 – heden
|387
|344 (+13%)
|2. Kia Sportage
2021 – heden
|162
|74 (+119%)
|3. Fiat 500 (facelift)
2015 – heden
|154
|112 (+38%)
|4. Volkswagen Polo
2017- heden
|150
|94 (+60%)
|5. Toyota C-HR
2016 – 2024
|127
|171 (-26%)
|6. Volkswagen Golf
2020 – 2024
|112
|63 (+78%)
|7. Mercedes-Benz A-klasse
2018 – heden
|100
|39 (+156%)
|8. Toyota Yaris Cross
2021 – heden
|99
|21 (+371%)
|9. Toyota Corolla Cross
2022 – heden
|91
|50 (+82%)
|10. Renault Captur
2013 – 2019
|74
|75 (-1%)
