Run tha Streetz in de Hummer H1 van Tupac

Ondertussen bijna een standaard object op autoveilingen.

Sommige auto’s blijven hun hele leven bij één eigenaar. Andere auto’s worden leasebak, ex-taxi of eindigen als half afgemaakt project op Marktplaats. En dan heb je deze: de Hummer H1 van niemand minder dan raplegende Tupac Shakur. Een auto die inmiddels zo vaak onder de hamer is gegaan dat je bijna zou denken dat hij standaard bij elk veilinghuis in de etalage staat.

We hebben het over een AM General Hummer H1 uit 1996, door Tupac gekocht in het laatste jaar van zijn leven. De rapper kon er naar verluidt helaas maar een maandje van genieten voordat hij in Las Vegas werd neergeschoten. Dat maakt deze Hummer niet alleen een militair ogende schoenendoos, maar ook een rijdend stukje hiphopgeschiedenis. En dat kost muntjes. Veel muntjes.

Meer emotie dan pk’s

Technisch gezien is de Hummer H1 absoluut niet iets om wild van te worden. Onder de platte motorkap ligt een 6,5-liter V8-turbodiesel met 205 pk. Dat klinkt echt een stuk indrukwekkender dan het is, want snel wordt hij er niet van. Wel onverwoestbaar, lomp en volledig ongeïnteresseerd in zaken als bochten, parkeergarages en gezond verstand.

Wat deze Hummer bijzonder maakt, is niet de aerodynamica van een flatgebouw, maar de naam op de papieren. Lesane Parish Crooks, beter bekend als Tupac Shakur, staat nog altijd vermeld in de registratie. Binnenin vinden we crèmekleurig leer, privacyglas, airco en audioapparatuur die anno nu vooral nostalgische gevoelens oproept. Mocht je nog oude cassettes thuis hebben liggen, dit is je kans.

Geveild, niet betaald, opnieuw geprobeerd

De Hummer is al een paar keer eerder geveild maar vooral de laatste keer liep … apart. In 2016 tikte een ietwat overenthousiaste fan het ding af voor ruim 337.000 dollar. Alleen: betalen bleek lastiger dan bieden. Gevolg: geen geld, geen Hummer en dus mocht de SUV in 2017 vrolijk opnieuw onder de hamer.

Sindsdien heeft de auto nauwelijks gereden. Er staat iets meer dan 16.000 kilometer op de teller, wat voor een H1 praktisch gezien net ingereden is. Nu wordt hij opnieuw geveild, dit keer via Bonhams in Arizona. De geschatte opbrengst ligt tussen de 320.000 en 390.000 euro, maar goed: ik verwacht ook wel eens wat.

Is het veel geld voor een oude Hummer met bescheiden prestaties en het rijcomfort van een gepantserde koelkast? Oh jazeker. Maar dit is geen auto. Dit is hiphopmemorabilia op wielen.