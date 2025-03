Kia brengt rijassistent naar Nederland die wél handig is

Kijk, hier heb je wat aan.

Het schijnt dat de rest van de wereld erg onder de indruk is van de manier waarop wij plaatsmaken voor hulpdiensten. Video’s van Nederlandse brandweerauto’s die door het verkeer crossen pakken duizenden views. Misschien dat woorden als ‘INSANE’ en ‘EXTREME’ daarbij helpen. Of mogen wij hier niet iets van vinden?

Goed, volgens buitenlanders gaan wij dus netjes aan de kant. Maar het kan altijd nog beter. Daarom is de Nederlandse overheid een onderzoek gestart om dit te verbeteren. Kia haakte aan en leverde verkeersdata aan. Na drie jaar onderzoeken is er een oplossing gevonden in de vorm van een rijhulpje.

Het systeem heet Emergency Vehicle Approaching of EVA voor vrienden. Het systeem gebruikt live-informatie van de hulpdiensten en deelt die met de auto’s. Zodra er een ambulance, politie- of brandweerauto in de buurt is, krijg je hier een melding van. Zo kun je op tijd ruimte maken voor hulpdiensten.

Niet irritant

Kia heeft door dat we niet zitten te wachten op allerlei pingeltjes. Het was dus een belangrijk uitgangspunt dat de meldingen niet afleiden. Dit is opgelost door ”nauwkeurig aan te geven welk type hulpvoertuig eraan komt en vanuit welke richting”. Leuke taal van Kia, maar volgens proefpersonen werkt het ook echt goed. Alle geënquêteerde bestuurders gaven aan dat ze de ambulance na de waarschuwing zagen. 84 procent kon meteen plaatsmaken.

Binnenkort komt er een update door de lucht waardoor het EVA-systeem in jouw Kia kan worden gebruikt. Voorlopig kan dat alleen bij de EV3 en EV9. Ook Hyundai gaat gebruikmaken van EVA, maar we weten niet wanneer de Ioniqs het systeem krijgen.