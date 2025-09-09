Waarom brengt Peugeot een 208 met Fiat-motor uit?

En nee, deze Peugeot 208 met Fiat-motor is niet om je de PureTech-nadelen te besparen.

Stellantis, of eigenlijk nog PSA, heeft toch een beetje gegokt en verloren met hun ‘natte riem’-blok. De PureTech was een veelbelovend blok, omdat de distributieriem door de olie gaat kon hij heerlijk compact blijven. Alleen die natte riem blijkt dus nadelen te hebben, met name vroegtijdig knappen of je oliezeef verstoppen. En dat zorgt er voor dat niet iedereen het spul van Peugeot, Citroën of Opel nog helemaal vertrouwt. Mede dankzij het feit dat de 1.2 PureTech in heel veel modellen ligt of heeft gelegen, ondanks dat ‘ie nu geen natte riem meer heeft maar een ketting.

Peugeot 208 met Fiat-motor

Het klinkt initieel alsof Peugeot dat nu gaat oplossen met een nieuwe versie van de 208 en 2008. Een motor van Stellantis-zus Fiat voorin lepelen, dan heb je geen gedoe met PureTech-blokken meer. Alleen de reden van dit stukje leentjebuur spelen heeft met iets heel anders te maken.

Even beginnen bij het begin. Het gaat om de 1.0 Firefly met turbo, die wij in modellen als de Panda en Tipo wel hebben gekend. In de 208 is ‘ie goed voor 130 pk. Niet denderend, maar wel min of meer consequent met wat de 1.2 zou doen qua vermogen. Oh ja, en er zit een Mild Hybrid-component aan vast, maar dan nog zit je eigenlijk precies waar de 1.2 PureTech ook zit. Oftewel: het is in elk opzicht een heel vergelijkbare setup als wat er al zat in de Peugeot. Wat is er aan de hand?

Brazilië

Welnu, de Fiat-motor wordt specifiek gebruikt voor de ‘GT T200 Hybrid’-versie van de Peugeot 208 en 2008 in Brazilië. En dat heeft weer als reden dat het Zuid-Amerikaanse land steeds strenger wordt met FlexFuel, met name bio-ethanol. Brazilië is een grote producent van deze brandstof en is al jaren bezig met auto’s voorbereiden op ethanol. En dan niet zoals hier, dat normale peut voor 10 procent bestaat uit ethanol. Nee, denk meer aan E85, wat je in Brazilië overal wel kan krijgen. Maar ook 100 procent bio-ethanol zonder enige andere brandstof bestaat. Je kan echter dit soort enorme ethanol-getallen niet zomaar in elke brandstofmotor gooien: die moet er wel tot op zekere hoogte op voorbereid zijn. En dus verplicht de Braziliaanse overheid deze voorbereiding op ethanol.

Als Peugeot dus de 208 met de PureTech wil aanbieden in Brazilië, moet de PureTech zo omgebouwd worden dat deze ethanol kan verdragen. Terwijl Fiat, wiens Braziliaanse tak enorm is, een kant-en-klare ethanol-drinkende motor al heeft liggen. Eén plus één is twee: zo makkelijk kan het zijn.

Kosten

Zuid-Amerika heeft de reputatie dat auto’s niet het goedkoopst zijn, maar toch scoor je voor omgerekend 14.451 euro al een Peugeot 208 met Fiat-motor. De 2008 kost slechts 21.050 euro. Scherp geprijsd, betere motor: waar kunnen wij tekenen?