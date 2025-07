Tesla wil niet dat je weet dat er een nieuwe Model Y Performance komt

Maar aan de hand van beelden kun je wel degelijk opmaken dat de Tesla Model Y Performance onderweg is.

Van de facelift Model Y zijn er momenteel drie smaken verkrijgbaar. De elektrische crossover is te krijgen als RWD, Long Range RWD en de Long Range AWD. Opvallende misser in dit rijtje is natuurlijk de Performance. Terwijl Tesla hier met geen woord over rept, kunnen we er veilig vanuit gaan dat deze gewoon gaat komen.

Dat weten we niet dankzij Tesla, maar dankzij spyshot-jagers Wilcoblok en Teslaplaidtok. Op Instagram delen ze een video van een opvallend gecamoufleerde Model Y op aan de Nordschleife. Tijdens industrietests is te zien hoe de EV rustig de pitstraat uitrolt. Geen keiharde actie en misschien doet Tesla dat wel bewust. Als in: doorlopen mensen, niets aan de hand.

Camouflage of niet, dit is hoogstwaarschijnlijk de Model Y Performance van na de facelift. De verwachting is dat de crossover dezelfde aandrijflijn krijgt als de huidige Model 3 Performance. Mik op zo’n 510 pk (of 462) en 750 Nm koppel, wat toch wel erg lekker is. 0-100 in iets meer dan drie tellen, zodat je in good ol’ fashion Tesla-style altijd de winnaar bent bij het stoplicht. Al weet iedereen dat trucje inmiddels wel.

Tesla’s zijn prima auto’s, maar niet bepaald voertuigen waar je als liefhebber het nou echt heel warm van krijgt. De Performance-versie maakt dat een klein beetje goed. Want als je de kinderen hebt afgezet op de hockey kan het toch wel geinig zijn om die 500 paarden aan te spreken. Een stuurmansauto wordt het nooit, maar een beetje boenderen is altijd leuk.

De grote onthulling laat naar verwachting nog even op zich wachten. De verwachting is dat Tesla de nieuwe Model Y Performance nog voor het einde van het jaar officieel gaat presenteren. De duurste Model Y begint bij ons bij 53.990 euro. De Performance zal richting de 60 gaan. Om je een idee te geven. Een Model 3 Performance begin bij 58.490 euro.

Tot het moment van de onthulling daadwerkelijk daar is moeten we het doen met Nürburgring-spotjes en speculatie. Maar één ding is duidelijk: Tesla probeert net te doen alsof er niks aan de hand is. Mooi niet, die nieuwe Model Y Performance is gewoon onderweg. Dus zeker even wachten en niet gaan voor een goedkopere variant, mocht je echt op de Performance zitten te wachten.