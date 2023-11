Deze pornobak is ideaal voor op de zaak

Een V12 youngtimer, die tevens een BTW-auto is én een pornobak? Deze Mercedes-Benz CL600 V12 Lorinser occasion heeft het allemaal.

Tja het is weer weekeinde! En dan is het tijd om over Marktplaats te surfen en de meest bijzondere occasions te spotten. Op de elfde november is het dan deze gekke auto waar hofleverancier @rachid ons op wees via onze tiplijn.

Vandaag dus een heuse pornobak die dikker, zeldzamer en sneller is dan een AMG. Een Mercedes-Benz CL600 uit 2007 met een 5,5 liter Twin-Turbo V12 motor met 517 paardenkrachten en 830 Nm koppel!

Vandaag dus een heuse pornobak die dikker, zeldzamer en sneller is dan een AMG. Een Mercedes-Benz CL600 uit 2007 met een 5,5 liter Twin-Turbo V12 motor met 517 paardenkrachten en 830 Nm koppel!

Lorinser pimpset

Als dat nog niet genoeg is, hij is ook nog eens volledig gepimpt met een Lorinser bumperset, side skirts, RSK6 21 inch jetsers, spoilers en een Lorinser uitlaatsysteem dat de V12 beter laat brullen dan ooit.

Opties heeft ie ook genoeg. Harmon/Kardon soundsystem, achteruitrijcamera, bi-xenon lampen en alle luxe die je jezelf kan voorstellen. Het interieur is beige leder en het lakkleurtje luistert naar de naam Designo Mystic White Paint.

Youngtimer én BTW-auto

Maar het mooiste moet nog komen. Hij heeft slechts 72 duizend kilometer gelopen, is uit 2007 (dus youngtimer) en is zelfs een BTW-auto. Je had nog nooit zo’n goed excuus om een patserbak als deze op je zaak te zetten.

De adverteerder rekent het nog even voor je voor: de verkoopprijs is 47.500 inclusief de BTW. Ondernemers vorderen de BTW terug en dan heb je deze brute V12 op je oprit staan voor minder dan 37.000 euro. Hoppa. En dat voor een auto met een nieuwprijs van drie ton euro.

Het betreft hier een importauto, want wie bestelt er zoiets nieuw in Nederland, dus wellicht is een klein beetje achtergrondonderzoek nog wel slim voor je deze parelmoere Mercedes-Benz CL600 occasion aanschaft.