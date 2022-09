Deze Porsche 911 993 oogt ouder dan zijn leeftijd

Een modernere Porsche 911 die oogt als het mooiste model 911? Dat niemand dat eerder bedacht heeft…

Er is vrijwel geen betere auto te verzinnen die geschikt is voor restomodden dan de Porsche 911. Haters van het model zeggen immers altijd dat de auto al bijna 70 jaar hetzelfde is. Kenners weten wel beter en hebben allemaal een rangschikking van hun favoriete generaties. Desalniettemin is het inderdaad zo dat je sommige dingen tussen generaties gewoon kan inwisselen. Zeker bij alle vroege generaties, tot de 996 kwam en alles verpestte er voor het eerst revolutionaire veranderingen kwamen.

Restomod

Geen wonder dus dat er een levendige markt is met ‘restomodders’ die 911jes aanpakken. De lijst is lang en gevarieerd, hoewel iedereen natuurlijk vooral Singer kent. Zij waren er namelijk vroeg bij en maken juweeltjes die soms zeven cijfers voor de komma kosten. Waarbij het enge is, dat je soms niet eens denkt dat ze een beetje optimistisch geprijsd zijn…

Zusje van de 911K

Een andere partij in het veld is echter Tuthill Porsche. Deze b0iZ hebben hoge ogen gegooid met hun 911K, een lichtgewicht speciaaltje met een 11.000 toeren revvende 3,1 liter grote boxermotor. Dit fraaie stukje techniek kon op flink wat aandacht rekenen in Pebble Beach en dat is altijd goed om je afzetmarkt te vergroten.

De nieuwste creatie van Tuthill Porsche is misschien ietsje minder ‘speciaal’, maar niet eens veel minder begeerlijk. Het is namelijk een cocktail van 964 en 993 goodies, die eruit ziet als de fraaiste 911 ooit, namelijk het G-model. Onder het blik zit een tot 3.8 liter opgeboorde 3.6 uit een 964, gekoppeld aan de ‘G50’ versnellingsbak. Als basis van de rest van de auto wordt een 993 gebruikt.

Inspiratie

De officiële inspiratie, is de Porsche 911 SC/RS uit 1982. Dat was een group B auto, doorgaans getooid in Rothmans livery, waarmee Porsche het opnam tegen de vierwielaandrijvers. Met euhm…niet al teveel succes overigens.

Maar dat mag de pret niet drukken. Tuthill grijpt vooral terug op dit moment uit nostalgische overwegingen. Via Prodrive werd Tuthill in 1984 betrokken bij het rally programma van Rothmans en zette het de eerste serieuze stappen in de magische wereld van Porsche. Deze ‘SCRS’ is daar een ode aan. Mooi.

Er worden vijftien exemplaren van de SCRS gebouwd. Een aantal zijn er al verkocht, dus als je er een wil moet je bijna net zo snel zijn als de auto zelf. Koop dan!!1!