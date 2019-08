Autoblog Advies: ultieme cabriolet voor 150k

Work hard, play hard.

Voor vandaag hebben we wel een heel bijzondere aanvraag. We gaan ditmaal niet shoppen voor een betrouwbare, goedkope, snelle, Duitse, jonge, zuinige premium auto. Welnee, we gaan over de grens kijken. We hebben een aanvraag gekregen van Tim, jullie beter bekend als @e34m5touring. In het verleden heeft hij al de meest briljante auto’s op de inrit gehad, waaronder een Chevrolet Camaro, Alfa Romeo 159 en BMW M5 Touring.

Het is duidelijk van wie hij het autovirus heeft. Een appel valt nu eenmaal niet ver van de boom. Tims vader is namelijk aan het kijken naar een opvolger voor zijn Aston Martin DB7 Vantage Volante. De twaalfcilinder Aston heeft veel vreugde gebracht, maar het is tijd om verder te kijken. Want ondanks dat het een luxe GT is, is de auto relatief spartaans. Het is nu eenmaal een oudere auto.

Kortom, de hulp van Tim werd ingeschakeld om te kijken naar een volgende auto. Het is duidelijk dat de auto een iets relaxter en luxer karakter mag hebben. Het mag ook wel iets moderner. Met name qua veiligheid en voorzieningen is het wel lekker om een modernere auto te hebben. De Aston Martin DB7 Volante was sowiesonooit de modernste auto in zijn segment. Het was een doorontwikkeling van de Jaguar XJ-S, waarbij er ook nog eens op de kleintjes gelet moesten worden. Kortom: tijd voor wat nieuws!

Maar ja, dan komt de tweede vraag: welke auto dan? Zelf zijn Tim en zijn vader al heel erg aan het kijken naar twee gegadigden, de Mercedes-Benz S-Klasse cabriolet en de Bentley Continental GT Convertible. Zijn dat ook de beste opties? Of zijn er meer mogelijkheden? Team Autoblog keek naar het Amerikaanse aanbod en kwam op het volgende uit. Voordat we beginnen, bijgaand de wensen en eisen:

Huidige /vorige auto's: Aston Martin DB7 Vantage Colante Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: Zo'n 150.000 USD Jaarkilometrage: 5.000 miles per jaar Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Iets ruimer, moderner en luxer Gezinssamenstelling: 2 volwassenen, de rest het huis uit Voorkeursmerken /modellen: Bentley Continental GT Convertible, Mercedes S65 Cabrio No-go modellen / merken: Oud, traag en spartaans

Tip 1: ga voor Certified Cars

De prijsverschillen in dit segment zijn enorm. Je kan in sommige gevallen dezelfde auto krijgen, terwijl er 20.000 dollar tussenzit. Dan ben je toch wel een dief van je eigen portemonnee als je die laat staan? Nou, nee, dat hoeft dus niet per se. Bij een handelaar kopen of bij een dealer met een certified label is een enorm verschil. Vaak zijn de garantievoorwaarden bij de dealer namelijk heel erg gunstig voor de consument. Soms met wel 24 tot 36 maanden aan volledige garantie: op alles! In normale gevallen maakt dat niet veel uit, maar bij dit soort auto’s kan je over drie jaar met gemak tegen meer dan twintig mille aan reparaties aankijken. Altijd doen dus, die garantie. Het is gewoon een soort verzekering waarvan je eigenlijk altijd wel gebruik gaat maken.

Tip 2: Kijk ook eens naar de basis-motor

Als je een ultieme cabrio wil, waarom gaan wij dan een basismotortje aanraden? Daar zijn een paar redenen voor. Ten eerste zijn de basismotoren in dit geval niet te versmaden: je hebt vaak nog altijd een zeer sterke V8 met zo’n 450 tot 500 pk aan boord. Ten tweede kun je niet zoveel met het surplus aan vermogen. In het geval van de Mercedes moet je bij de V12 zelfs 4-Matic ontberen. Wel echt premium, maar minder leuk als het hard regent. Ten derde: zo’n V8 blaft net even iets lekkerder dan zo’n heel erg discrete twaalfcilinder. Een Bentley Continental GTC V8 of Mercedes-Benz S550 4-Matic kosten daarbij ook nog eens een stuk minder dan hun broeders met twaalfpitter. We weten dat een topmotorisering de wens is, dus die zullen we ook in het advies behandelen. Doch misschien is een bak geld besparen door wat kleine ‘opofferingen’ te brengen een overweging waard.

Doe het niet: Maserati GranCabrio

Voordat we beginnen: sla de Maserati over. In het budget kom je ze geregeld tegen. Het zijn in principe de (bijna) nieuwe exemplaren die je bij de dealers ziet staan. De GranCabrio is een geweldige auto: er zijn weinig mooiere vierzits cabrio’s gebouwd. Ook is de balans tussen comfort en sportiviteit goed gevonden. Maar ze zijn gewoonweg hun geld niet waard nieuw. Het model is zwaar verouderd. Kijk dan naar een exemplaar uit 2014, die ook nog eens de helft minder kost, dat is de betere optie. Qua luxe en prestaties kan de Maserati echt niet meer meekomen. Geweldige auto, verkeerde prijs.

Bentley Continental GT Speed Convertible

$ 160.000

2016

10.000 miles

Deze Bentley doet uitstekend waarvoor deze ontworpen is. De GTC is zéér comfortabel met een sportief randje. In vergelijking met een gelijkwaardige Rolls-Royce is de Bentley wat straffer en directer, zoals het een Bentley betaamt. Het gewicht van de auto is extreem hoog, maar de 640 pk sterke twaalfcilinder van de Speed weet dat goed te maskeren. Het interieur is zeer ruim van opzet, met name in de breedte. De bagageruimte is verdacht klein, overigens. Dat is echt opmerkelijk. Niet dat het direct uit hoeft te maken, maar als je een weekend met zijn tweeën weg gaat, zul je snel de achterbank gebruiken voor de koffers. De standaard vierwielaandrijving is erg welkom: vanuit elke snelheid sprint deze edele Brit als een bezetene weg. Heel erg verslavend. Je hebt er totaal niets aan, maar de topsnelheid is echt bizar hoog. Doet het goed in de kroeg.

Mercedes-Benz S65 AMG Cabrio (A217)

$ 145.000

2017

10.000 miles

De meest directe tegenstrever van de Bentley Continental GTC Speed is natuurlijk de Mercedes-Benz S-Klasse Cabriolet. In S65-trim is het eveneens een bijzonder stukje engineering. De V12 motor is een nucleaire krachtbron. Het koppel wat dit blok weet te produceren is zelfs indrukwekkender dan in de Bentley. De S65 heeft namelijk 160 Nm méér dan de W12 uit de Brit. Deze NM’s zijn dan ook nog eens begrensd om de versnellingsbak te ontzien! Het is echter water naar de zee dragen, want tot 120 km/u kun je (afhankelijk van de ondergrond) vooral kijken naar knipperende tractiecontrole lampjes. Het is een Mercedes, dus net even wat minder exclusief dan een Bentley. Dat zie je ook in de restwaardes terug, dit type auto daalt enorm snel in waarde in de VS. Het interieur is meer ‘barok’ dan in de Bentley. Ze hebben absoluut hun best gedaan bij Mercedes, maar in sommige uitvoeringen is het misschien net iets te veel van het goede. In bijna alle opzichten is de S63 AMG de betere auto: deze klinkt beter en is goedkoper. Alleen moet je het in de S63 wel zien te stellen met vierwielaandrijving, in plaats van premium RWD.

Aston Martin Vanquish Volante

$ 150.000

2014

10.000 miles

In vergelijking met Porsche’s, Lamborghini’s en Ferrari’s, noemen we de Aston Martin vaak de comfortabele GT. Dat is grappig, want in dit gezelschap is het juist de sportieve optie. Kijk, als je toch vanuit een DB7 komt, dan is een DB9 een logische optie. Echter, binnen het budget kun je ook opteren voor een relatief jonge Vanquish Volante. De Vanquish is in dit geval een doorontwikkeling op basis van de DB9, met een koets van carbon. De motor is eveneens een doorontwikkeling, sterker nog: de basis is nog gelijk aan die van de DB7 Vantage! In dit geval is de motor veel sterker en misschien wel belangrijker, de transmissie is beter. Nog een zeer grote vooruitgang is het interieur. Dat is niet op het niveau van de Mercedes, maar ten opzichte van de DB7 ga je er enorm op vooruit. Daarbij is het design van zowel het exterieur als het interieur om van te smullen. Natuurlijk, zo comfortabel en relaxed als de S-Klasse is de Aston niet, maar als de auto bedoeld is voor de leuke tochten in de zomeravonden en de weekenden, biedt de Vanquish meer sensaties.

Mercedes-Benz SL65 AMG (R231)

$120.000

2017

4.500 miles

Je kunt je afvragen of je de S65 niet een beetje teveel van het goede is. Ondanks dat de S65 een stuk lichter is dan de Bentley, heb je het nog altijd over een auto van 2.200 kg. Dat is niet erg, maar de achterbank is dan nog steeds niet toereikend. In de SL heb je helemaal géén achterbank, alleen wat ruimte om tassen en andersoortige bagage te kunnen opbergen. De SL65 is wel lichter en dus nóg sneller dan de S65. Je zal het nooit doen (en je moet de begrenzer verwijderen), maar er zijn weinig auto’s die sneller tussen de 100 en 200 mph kunnen accelereren. De SL65 is duidelijk iets sportiever dan de S65, maar comfort blijft de toon aanvoeren. Wel is de stijfheid van de koets een stuk groter. Dat is een voordeel. Nadeel het verouderde interieur. Het ziet er absoluut keurig uit en het is opgetrokken uit zeer fraaie materialen, maar als het gaat om gadgets is de modernere S-Klasse beter voorzien dan de SL.

Ferrari California T

$ 145.000

2015

15.000 miles

Een Ferrari is natuurlijk veel te sportief, maar van alle Ferrari’s is de California het meest comfortabel. Het is de allround-Ferrari, uitstekend geschikt voor de clientèle in, eh, California. De California T is een gigantische vooruitgang ten opzichte van zijn voorganger. Ten eerste qua uiterlijk, dat is er enorm op vooruitgegaan na de facelift. De motor is wellicht minder spannend, maar dankzij de turbo’s is de kracht enorm toegenomen. Je kunt nu ook prettig op koppel rijden. Wel is het nog altijd een volbloed Ferrari. Dat merk je niet alleen aan de hitsige motor, maar bijvoorbeeld ook aan de zeer directe besturing en de meer dan uitstekende rijeigenschappen in de sport-stand. Qua restwaarde zit je uitstekend, want een open Ferrari doet het in de VS altijd goed. Dus het is niet eens de duurste auto wat afschrijving betreft. Qua onderhoud zul je wel wat meer kwijt zijn, alhoewel geen van de auto’s in dit rijtje goedkoop is in dat opzicht.

Porsche 911 Turbo Convertible (991)

$ 145.000

2016

15.000 miles

Natuurlijk moet er ook een Porsche bij. Bijna in elk advies lijkt een Porsche een mogelijkheid te zijn. In het geval van luxe en snelle cabrio’s is de 911 Turbo Cabriolet natuurlijk de beste optie. Het gaat in dit geval om de 991-generatie. In vergelijking met de Mercedes en Bentley is de 911 zéér sportief en licht, maar het is toch zeker een comfortabele cruiser. De motor is slechts een zescilinder met maar 540 pk, maar dit is desondanks de snelste auto in dit rijtje. Met gemak. De praktische bruikbaarheid is groter dan je zou verwachten, zeker als je de zitjes geen zitjes noemt, maar bagageruimte. In het budget kun je kiezen voor een pre-facelift 911 Turbo S Cabriolet of een post-facelift 911 Turbo Cabriolet (zonder S, dus). Ga voor die laatste. De facelift was zeer geslaagd te noemen, met veel betere infotainment, afwerking en materialen. Het grote voordeel van de Turbo S (meer vermogen), wordt deels ongedaan gemaakt omdat de facelift-Turbo óók wat meer vermogen kreeg.

YOLO 1: Bentley Azure

€ 120.000

2007

5.000 miles

Tsja, als je dan toch corpulent wil cruisen, doe het dan in een keer goed. Ja, we weten het: de auto is wat ouder. Qua gadgets zul je niet overweldigd worden. Dat maakt ook niet uit, want dit is de laatste écht handgebouwde open Bentley. De auto is gebaseerd op de Arnage, waar nog niet al te veel Volkswagen genen in zitten. Dat is zowel positief als negatief uit te leggen. Onderdelen en onderhoud zijn extreem duur. De motor is bizar dorstig, maar wel een echt koppelmonster. Het is bijna een vrachtwagenmotor, maar dan stil en trillingsvrij. Echt een bijzonder stukje doorontwikkelde doch oude techniek. Briljant. De zitpositie is hoog en rechtop, like a gentleman. Je vindt ze niet heel erg veel en zoals gezegd, de boel rijdend houden is de echte uitdaging. Wil je echter een auto voor erbij die je een bijzondere ervaring geeft, zonder dat direct je rijbewijs in gevaar loopt, is het best een goede optie. Qua afschrijving lijken ze een beetje op het dieptepunt te zitten.

YOLO 2: Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe

$ 170.000

2009

25.000 miles

Natuurlijk is er ook een overtreffende trap ten opzichte van de Bentley en dat is de enorm grote Rolls-Royce Phantom DHC. Qua bouw en architectuur is deze auto overigens veel moderner dan de Bentley. De koets tordeert minder, de besturing is scherper en qua infotainment staat deze dikke BMW op een iets hoger plan. Je zit nog hoger in de Rolls dan in de Bentley, bijna op crossover niveau. Echt heel bizar. Het interieur is zo mogelijk nog hoogwaardiger. Qua afwerking en materiaalgebruik scheelt het niet veel, het is meer het design: de Rolls is cleaner en strakker. Nadeeltje is zijn motor. Zeggen dat een dikke V12 niet voldoende is, is natuurlijk kolder, maar eigenlijk wel een beetje het geval. Vanwege het bizarre gewicht (meer dan 2.700 kilogram) heb je nooit echt (veel) over, iets wat je wél wil in een auto als deze. Ook hier zit je qua afschrijving redelijk aan de bodem.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!