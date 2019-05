Lijstje: deze auto’s klinken beter dan het Songfestival

Alle auto's? Te makkelijk...

Groot nieuws! Er was gisteren een talentenjacht voor zangvogels in Tel Aviv en Nederland heeft gewonnen! Ik heb zelf niet gekeken maar getuige foto’s die ik kreeg doorgestuurd deed Marc Overmars na afloop een buikschuiver op het podium. Het zal vast een geweldige avond geweest zijn. Dat gezegd hebbende hoorde ik afgelopen week in een talkshowprogramma dat eigenlijk alleen de Nederlandse inzending goed in het oor ligt. Vandaar leek het ons een goed idee om de trommelvliezen vandaag te trakteren op écht mooi geluid.

Porsche Carrera GT

De V10 in de Carrera GT is ooit in de wieg gelegd om ’s werelds circuits te domineren. Daar kwam het uiteindelijk niet van, maar gelukkig vond de krachtbron uiteindelijk zijn weg naar de Carrera GT. Het magistrale gehuil dat de motor voortbrengt als je ‘m op toeren jaagt, gaat dieper door merg en been dan het gejank van een wolfje die zijn roedel kwijt is. Carrera GT’s beginnen tegenwoordig bij een tonnetje of zes. Alleen het geluid is al het dubbele waard.

Lexus LF-A

Voor de Lexus LF-A geldt eigenlijk min of meer hetzelfde als voor de Carrera GT: V10, atmosferisch, hoogtoerig, geweldig. De styling van de LF-A moet een beetje je ding zijn. De soundtrack daarentegen is objectief fabelachtig.

Raceauto’s met een V12 van Ferrari

Een lijst als deze kan natuurlijk niet zonder de heilige graal onder de auto-motoren: de Ferrari V12. Van nature klinkt een V12 wat minder rauw dan bijvoorbeeld een V10 maar ook een V8. De motor is perfect in balans en hoeft zichzelf niet op de borst te kloppen middels een bak decibels. Maar het ingetogen karakter verloochent het geweld dat schuil gaat achter het dunne laagje beschaving. Gewoon toeren maken en goan met die banaan.

Ferrari Challenge Stradale

Hoewel er enkele zeldzame snelle versies van de F355 bestaan met een stratentoelating, is de Challenge Stradale de oervader van de extra speciale V8 Ferrari’s met middenmotor. Later volgden de Scuderia, Speciale en Pista. Die hadden stuk voor stuk meer vermogen, maar geen betere soundtrack. De Speciale is oké, maar de ‘Strad’ blijft de stradivarius onder Ferrari’s V8 speciaaltjes.

Maserati Quattroporte V Sport GT S

Nog een V8, maar dan met een iets diepere stem, vinden we in de Maserati Quattroporte V Sport GT S. Dit moet de best klinkende sedan ooit zijn, toch? Check onze rijtest voor de nodige soundbytes.

BMW E46 M3 CSL

De symfonie die de laatste atmosferische zes-in-lijn van M GmbH voortbrengt moet het niet per se hebben van de overweldigende hoeveelheid gebulder. Dit is meer een ensemble voor de fijnproever. Een fijne mechanische snerp, een sonore brom uit de uitlaat en een vleugje aanzuiggeluid komen samen om je een oorgasme te bezorgen (rijtest).