Opvallend: oude Mustang nog steeds dapper als politieauto

Stel je eens voor dat wij nog politie-Porsches zouden gebruiken.

Momenteel is het Dubai waar politieauto’s een hele happening zijn. Zo’n beetje elke hyper- of supercar maakt daar deel uit van de politievloot. Naar verluidt is het meer show dan go, maar goed, het is wel een stukje gaver dan de B-Klasses en A6’en die de politie hier heeft. Dat was ooit anders. Ver voordat die vreemde woestijnjongens zoveel geld hadden, was het Nederland waar de hermandad zich voortbewoog in Porsches. Een bijzondere politievloot.

Zoals al gezegd, nu is dat anders. Bovendien is er naast Dubai weinig echt tofs meer te vinden op politiegebied. Auto’s moeten allrounders zijn en geen massale greep uit de staatskas halen. Onze buren krijgen het echt hete spul alleen nog maar namens campagnes, verder bewegen die ook alleen voort in BMW’s en Mercedessen. In de VS hetzelfde verhaal. Ja, een Dodge Charger of Ford Taurus is voor onze begrippen een dikke sedan, maar dat is daar al jaren doorsnee. Hoe anders is dat bij de PD van Nebraska, waar ze nog een originele Foxbody Mustang in trouwe dienst hebben.

De Mustang dateert uit 1993 en is eentje van de derde generatie. Het gaat om de 5.0 V8-versie, met 225 pk voorin. Niet veel, maar het weegt ook een stuk minder dan de hedendaagse ‘Stang. Daarom dat de dappere Mustang nog wel eens verrassend uit de hoek zou kunnen komen in achtervolgingen. Overigens vinden die niet altijd meer plaats: ja, de Facebook-post is wel degelijk de Mustang op patrouille, maar de auto is voornamelijk een statement. Voor shows en parades enzo.

Toch is het opvallend, zoals al gezegd: het is zo ongeveer de equivalent van de politie-Porsches. Beeld je eens in dat oom agent je via het targadak staande houdt in een Porsche 964. Dan kijk je ook vreemd op.